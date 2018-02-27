Если судебно-медицинская экспертиза подтвердит самоубийство подозреваемой в нападении с молотком на бойца АТО Марины Меньшиковой, уголовное производство, открытое по статье "умышленное убийство" будет закрыто. Меньшикова повесилась на простыне Скриншот: tsn.ua Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство".В управлении изданию сообщили, что после проведения судебно-медицинской экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти производство будет закрыто.В середине января 2018 года суд в Днепре избрал для Меньшиковой меру пресечения в виде содержания под стражей.В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.24 октября 2016 года было опубликовано видео из оперного театра Днепра, где зрительница ударила молотком военного. Она обвинила его в "убийстве детей на Донбассе". Журналисты уточняли, что женщину знают в Днепре как участницу сепаратистских митингов.Также из оперного театра в Днепре уволили актрису и певицу хора Екатерину Фондуроко после того, как она поддержала в соцсетях избиение бойца АТО.В июне 2017 года Меньшикову уже задерживали правоохранители, но тогда ей только вручили подозрение и допросили. После этого она скрылась якобы на территории Крыма. Во второй раз женщину задержали в октябре. Третий раз Меньшикову задержали в январе 2018 года. 26 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что Меньшикова повесилась на простыне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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