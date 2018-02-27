Если судебно-медицинская экспертиза подтвердит самоубийство
подозреваемой в нападении с молотком на бойца АТО Марины
Меньшиковой, уголовное производство, открытое по статье "умышленное
убийство" будет закрыто. Меньшикова повесилась на простыне
Скриншот: tsn.ua Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115
Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство".В управлении
изданию сообщили, что после проведения судебно-медицинской
экспертизы и подтверждения самоубийства как причины смерти
производство будет закрыто.В середине января 2018 года суд в Днепре
избрал для Меньшиковой меру пресечения в виде содержания под
стражей.В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 1 ст.
125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) Уголовного
кодекса Украины.24 октября 2016 года было опубликовано видео из
оперного театра Днепра, где зрительница ударила молотком
военного. Она обвинила его в "убийстве детей на Донбассе".
Журналисты уточняли, что женщину знают в Днепре как участницу
сепаратистских митингов.Также из оперного театра в
Днепре уволили актрису и певицу хора Екатерину
Фондуроко после того, как она поддержала в соцсетях избиение
бойца АТО.В июне 2017 года Меньшикову уже задерживали
правоохранители, но тогда ей только вручили подозрение и допросили.
После этого она скрылась якобы на территории Крыма. Во второй
раз женщину задержали в октябре. Третий раз Меньшикову
задержали в январе 2018 года. 26 февраля мэр Днепра Борис
Филатов сообщил, что Меньшикова повесилась на простыне.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира