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Партнер российской консалтинговой компании RusEnergy Михаил
Крутихин заявил, что Китаю не нужен российский газ, а заявления о
заинтересованности китайской стороны в "Газпроме" – пустая
пропаганда. Крутихин: Китайцы сразу говорили, мол, извините,
нам этот газ не нужен Фото: EPA "Китайцы на протяжении многих лет
сопротивлялись уговорам "Газпрома", который намеревался продавать
им газ аж по трем маршрутам сразу. Один – через Владивосток, второй
– по "Силе Сибири", которая тогда еще так не называлась, и третий –
по газопроводу "Алтай", который иногда называют "Сила Сибири – 2",
из Западной Сибири, где находятся основные газовые промыслы
"Газпрома", – рассказал знаток.Аналитик отметил, что россияне
хотели подавать в Китай 68 млрд м³ газа по нескольким газопроводам
сразу."Китайцы сразу говорили, мол, извините, нам этот газ не
нужен, мы свой газовый баланс закрываем без вас. С большим трудом
из года в год подписывали какие-то рамочные соглашения, меморандумы
о взаимопонимании, всем объявляли, что вот-вот придем к соглашению,
пока, наконец, во время визита президента Владимира Путина в Шанхай
в мае 2014 года не подписали документ, который еще за 20 минут до
подписания назывался "Меморандум о взаимопонимании". То есть ни к
чему не обязывал", – рассказал он.Крутихин рассказал, что
российской стороне с большим трудом удалось уговорили китайцев
назвать соглашение "контрактом"."Остальные уговоры – поставить
китайцам газ через далекий Восток, через газопровод "Алтай" –
никаких результатов не принесли, китайцы все эти идеи отвергают.
Когда я в прошлом году разговаривал в Пекине с китайскими
специалистами, они мне доверительно рассказали: "Вы знаете, мы
закрываем свой газовый баланс без России, а вот этот российский газ
нам понадобится только в одном случае – если в Тихом океане
сложится тяжелая военно-политическая обстановка, и получение
сжиженного природного газа из других источников окажется
затрудненным или невозможным. Тогда мы попросим поставки газа из
России", – пояснил он.Эксперт подчеркнул, что российский газ нужен
Китаю только как запасной вариант."Когда у нас говорят, что китайцы
спят и видят, что к ним придет российский газ, это не соответствует
действительности, это пустая пропаганда", – подытожил он."Сила
Сибири" – магистральный газопровод для поставок газа из Якутии
в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в
частности, в Китай.Соглашение между РФ и Китаем о поставках газа по
"восточному маршруту" было подписано 13 октября 2014 года в Москве.
Оно определяет условия сотрудничества в части поставок газа, в том
числе по проектированию, строительству и эксплуатации
трансграничного участка газопровода.Документ стал одним из условий
вступления в силу договора купли-продажи природного газа по
"восточному маршруту", подписанного 21 мая 2014 года между
"Газпромом" и китайской национальной нефтегазовой
корпорацией CNPC.На конец 2018 года запланировано начало
добычи газа на Чаяндинском месторождении. К этому времени должен
был быть введен первый участок "Силы Сибири" от Чаяндинского
месторождения до Благовещенска. Прямые поставки газа в КНР
планировалось начать в 2019 году. Однако позже
"Газпром" сдвинул сроки запуска газопровода на 2021 год.В июне
2017 года агентство Reuters со ссылкой на два
источника сообщило, что российско-китайские переговоры о новых
контрактах на поставку газа из РФ по трубопроводам зашли в тупик,
поскольку Китай переоценил свою потребность в газе и параметры цены
на российское топливо.По мнению экспертов, "Газпрому" придется
умерить амбиции или отказаться от идеи строительства трубопровода
"Сила Сибири – 2" (западный маршрут) и поставок газа с острова
Сахалин (дальневосточный маршрут), удовлетворившись поставками
в Китай по газопроводу "Сила Сибири", по которому договор уже
подписан.
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