Партнер российской консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин заявил, что Китаю не нужен российский газ, а заявления о заинтересованности китайской стороны в "Газпроме" – пустая пропаганда. Крутихин: Китайцы сразу говорили, мол, извините, нам этот газ не нужен Фото: EPA "Китайцы на протяжении многих лет сопротивлялись уговорам "Газпрома", который намеревался продавать им газ аж по трем маршрутам сразу. Один – через Владивосток, второй – по "Силе Сибири", которая тогда еще так не называлась, и третий – по газопроводу "Алтай", который иногда называют "Сила Сибири – 2", из Западной Сибири, где находятся основные газовые промыслы "Газпрома", – рассказал знаток.Аналитик отметил, что россияне хотели подавать в Китай 68 млрд м³ газа по нескольким газопроводам сразу."Китайцы сразу говорили, мол, извините, нам этот газ не нужен, мы свой газовый баланс закрываем без вас. С большим трудом из года в год подписывали какие-то рамочные соглашения, меморандумы о взаимопонимании, всем объявляли, что вот-вот придем к соглашению, пока, наконец, во время визита президента Владимира Путина в Шанхай в мае 2014 года не подписали документ, который еще за 20 минут до подписания назывался "Меморандум о взаимопонимании". То есть ни к чему не обязывал", – рассказал он.Крутихин рассказал, что российской стороне с большим трудом удалось уговорили китайцев назвать соглашение "контрактом"."Остальные уговоры – поставить китайцам газ через далекий Восток, через газопровод "Алтай" – никаких результатов не принесли, китайцы все эти идеи отвергают. Когда я в прошлом году разговаривал в Пекине с китайскими специалистами, они мне доверительно рассказали: "Вы знаете, мы закрываем свой газовый баланс без России, а вот этот российский газ нам понадобится только в одном случае – если в Тихом океане сложится тяжелая военно-политическая обстановка, и получение сжиженного природного газа из других источников окажется затрудненным или невозможным. Тогда мы попросим поставки газа из России", – пояснил он.Эксперт подчеркнул, что российский газ нужен Китаю только как запасной вариант."Когда у нас говорят, что китайцы спят и видят, что к ним придет российский газ, это не соответствует действительности, это пустая пропаганда", – подытожил он."Сила Сибири" – магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в Китай.Соглашение между РФ и Китаем о поставках газа по "восточному маршруту" было подписано 13 октября 2014 года в Москве. Оно определяет условия сотрудничества в части поставок газа, в том числе по проектированию, строительству и эксплуатации трансграничного участка газопровода.Документ стал одним из условий вступления в силу договора купли-продажи природного газа по "восточному маршруту", подписанного 21 мая 2014 года между "Газпромом" и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC.На конец 2018 года запланировано начало добычи газа на Чаяндинском месторождении. К этому времени должен был быть введен первый участок "Силы Сибири" от Чаяндинского месторождения до Благовещенска. Прямые поставки газа в КНР планировалось начать в 2019 году. Однако позже "Газпром" сдвинул сроки запуска газопровода на 2021 год.В июне 2017 года агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что российско-китайские переговоры о новых контрактах на поставку газа из РФ по трубопроводам зашли в тупик, поскольку Китай переоценил свою потребность в газе и параметры цены на российское топливо.По мнению экспертов, "Газпрому" придется умерить амбиции или отказаться от идеи строительства трубопровода "Сила Сибири – 2" (западный маршрут) и поставок газа с острова Сахалин (дальневосточный маршрут), удовлетворившись поставками в Китай по газопроводу "Сила Сибири", по которому договор уже подписан. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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