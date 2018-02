Фристайлист Александр Абраменко, завоевавший единственное золото Украины на зимних Олимпийских играх 2018 года, вернулся на Родину. Абраменко выиграл соревнования по лыжной акробатике на Олимпиаде 2018 Фото: НОК України та олімпійська команда / NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook Единственный украинский медалист зимней Олимпиады прибыл в Киев рейсом из Амстердама вместе с остальными членами украинской делегации. Український чемпіон Олександр Абраменко, який виборов олімпійське «золото» з фристайлу, повернувся до України. Зустріли його в аеропорту «Бориспіль» pic.twitter.com/bG6AFWGvSo — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 26 лютого 2018 р. "Ощущения на самом деле невероятные. Не верилось, что это будет золотая медаль. Это высшая ступень для спортсмена. Мой прыжок был лучшим в жизни", – рассказал спортсмен на пресс-конференции в аэропорту.Он подтвердил, что отдал в Олимпийский музей Лозанны одну из своих лыж."Кстати, она украинского производства. Пусть знают в музее, что у нас производят достойные вещи", – заявил Абраменко.Его тренер Энвер Аблаев отметил, что рад за своего подопечного."Очень горд, что удалось получить медаль для Украины. Потому что раньше Украина поставляла спортсменов другим странам, а теперь вот уже и украинцы получают награды во фристайле", – сказал Аблаев.18 февраля Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Украинец победил в соревнованиях по фристайлу. Это первая и единственная медаль Украины на Олимпиаде. Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что абраменко украины медаль играх Теги: спорт