Активисты партии "Демократический альянс" провели акцию протеста в Апелляционном суде Киева, который 26 февраля рассматривал апелляцию на меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, сообщило издание "Depo.Одесса". Участники флешмоба надели маски президента Украины Петра Порошенко, главы Кремля Владимира Путина и самого Труханова. В руках они держали листы бумаги с надписями: "Меняю Труханова на пол-Януковича", "Труханов – патриот Украины! Он создал офшоры, чтобы не платить налоги России" и другие. Организатор акции Алексей Черный заявил, что Порошенко "уже давно негласно поддерживает Труханова". Также по его словам, такой мэр выгоден Путину, потому что "при первой возможности сдаст Одессу россиянам". Суд не стал изменять меру пресечения для Труханова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Активисты заявили, что Труханов как мэр выгоден и Порошенко, и Путину Скриншот: Depo.Ua / YouTube Труханова и заммэра Одессы Павла Вугельмана задержали 14 февраля 2018 года.По версии следователей Национального антикоррупционного бюро Украины, чиновники причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности.Прокуратура ходатайствовала о содержании мэра Одессы под стражей с залогом в 50 млн грн, однако 15 февраля суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Вугельмана отпустили на поруки нардепа из группы "Відродження" Александра Пресмана и представителя Оппозиционного блока Юрия Мирошниченко.Под зданием Соломенского районного суда Киева произошла драка между полицейскими и представителями "Национального корпуса". В результате столкновений был ранен полицейский.16 февраля Труханов открыл сессию горсовета Одессы под аплодисменты соратников и крики противников "Ганьба".19 февраля Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решения о мере пресечения для градоначальника и его заместителя.26 февраля издание INSIDER со ссылкой на источники сообщило, что Соломенский райсуд Киева арестовал все имущество Труханова и Вугельмана, указанное ими в электронных декларациях.видео Видео: Depo.Ua / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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