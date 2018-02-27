Глава Христианско-демократического союза Германии, канцлер Ангела
Меркель настаивала на одобрении коалиционного соглашения с
Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией.
Меркель останется канцлером в новом правительстве Фото: EPA Против
документа выступили лишь 27 делегатов из почти тысячи участников
партийного мероприятия. На принятии коалиционного соглашения
настаивало руководство партии, в том числе и сама Меркель.Также на
съезде ХДС генсеком партии утвердили премьер-министра земли Саар
Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Эксперты называют ее возможной
преемницей Меркель на посту председателя политсилы, отметило
издание.До этого создание коалиции поддержал Христианско-социальный
союз. 4 марта должны опубликовать результаты голосования в
Социал-демократической партии.Согласно договоренностям от 7
февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за
Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей.
Представители ХСС займут три поста в новом
правительстве.Политический кризис в Германии продолжался с
ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70
лет.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира