Глава Христианско-демократического союза Германии, канцлер Ангела Меркель настаивала на одобрении коалиционного соглашения с Христианско-социальным союзом и Социал-демократической партией. Меркель останется канцлером в новом правительстве Фото: EPA Против документа выступили лишь 27 делегатов из почти тысячи участников партийного мероприятия. На принятии коалиционного соглашения настаивало руководство партии, в том числе и сама Меркель.Также на съезде ХДС генсеком партии утвердили премьер-министра земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Эксперты называют ее возможной преемницей Меркель на посту председателя политсилы, отметило издание.До этого создание коалиции поддержал Христианско-социальный союз. 4 марта должны опубликовать результаты голосования в Социал-демократической партии.Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве.Политический кризис в Германии продолжался с ноября 2017 года и стал самым серьезным за последние 70 лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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