Самолет Ил-96, который фигурирует в деле о пресечении поставок наркотиков из Аргентины в Россию, имеет тот же номер, что и один из правительственных бортов, выяснило издание РБК. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Самолет, на котором "кокаин" доставили в Россию Фото: Gendarmería Nacional / Twitter Издание РБК выяснило, что лайнер с таким же номером принадлежит к летному отряду "Россия". * Las valijas fueron acondicionadas. Los investigadores atentos vigilaban para poder así desarticular la organización criminal. #OperativoDoceReinas #narcotráfico #BuenosAires #Moscú pic.twitter.com/xcfurFRpcS — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 22 февраля 2018 г. Самолет Ил-96 с бортовым номером 96023 был передан летному спецотряду "Россия" 22 июля 2016 года, а свой первый рейс совершил в августе того же года.Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" при управлении делами президента России специализируется на перевозке первых лиц государства.6 декабря 2017 года Ил-96 с бортовым номером 96023 был в аэропорту Буэнос-Айреса, а затем через Кабо-Верде направился в Москву.22 февраля на пресс-конференции в Буэнос-Айресе министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала, что в декабре 2017 года груз кокаина был как осторожный багаж отправлен "на российском правительственном самолете". Однако советник управделами президента Елена Крылова заявила РБК, что данная информация не соответствует действительности.Маршруты лайнера с бортовым номером 96023 совпадают с зарубежными визитами министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы правительства России Дмитрия Медведева, выяснили в "РБК".На сайте управделами президента, в ведении которого находится СЛО "Россия", говорится, что компания перевозит президента, председателя правительства, главу Совета Федерации, спикера Государственной думы, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Следственного комитета, руководителя администрации президента и министра иностранных дел.Руководитель отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев пояснил, что часто с президентом летят несколько самолетов, на которых находится передовой отряд, готовящий визит, и журналисты.24 февраля британское издание The Telegraph сообщало, что наркотики в Россию должны были доставить самолетом секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. В Совбезе это опровергли.22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию по прекращению наркотрафика через российское посольство в Буэнос-Айресе.Отмечалось, что в декабре 2016 года посол РФ Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками. В декабре 2017 года груз отправили в Россию, где в итоге задержали троих человек, в том числе бывшего сотрудника посольства Али Абьянова.Президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и его помощник, прежний аргентинский полицейский Иван Близнюк, обсуждали по телефону, как отзыв Коронелли поможет вернуть прежние объемы наркоторговли через дипломатические каналы.Чикало и Близнюк были задержаны аргентинскими властями. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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