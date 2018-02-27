Телеканал "РТР-Молдова" потеряет $3 тыс. из-за показа сюжетов "Россия 1". Молдавский телеканал транслировал российские ролики в выпусках новостей Фото: RTR Moldova / Facebook Согласно мониторингу, молдавский телеканал транслировал сюжеты "Россия 1" в выпусках новостей. Ролики занимали от 28% до 41% от общего времени слота."РТР-Молдова" оштрафовали на 50 тыс. леев (около $3 тыс.). В случае повторного нарушения – наказание усилят.7 декабря 2018 года парламент Молдовы принял закон, который разрешает ретранслировать на территории страны только те информационные и аналитические программы, которые были произведены в странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия подписала документ в 2006 году, но не ратифицировала его.10 января 2018 года инициативу вместо отстраненного президента страны Игоря Додона подписал спикер парламента Адриан Канду. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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