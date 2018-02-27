Телеканал "РТР-Молдова" потеряет $3 тыс. из-за показа сюжетов
"Россия 1". Молдавский телеканал транслировал российские ролики в
выпусках новостей Фото: RTR Moldova / Facebook Согласно
мониторингу, молдавский телеканал транслировал сюжеты "Россия 1" в
выпусках новостей. Ролики занимали от 28% до 41% от общего времени
слота."РТР-Молдова" оштрафовали на 50 тыс. леев (около $3 тыс.). В
случае повторного нарушения – наказание усилят.7 декабря 2018
года парламент Молдовы принял закон, который разрешает
ретранслировать на территории страны только те информационные и
аналитические программы, которые были произведены в странах,
ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном
телевидении. Россия подписала документ в 2006 году, но не
ратифицировала его.10 января 2018 года инициативу вместо
отстраненного президента страны Игоря Додона подписал спикер
парламента Адриан Канду.
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