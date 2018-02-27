|
Аваков в 2017 году заработал в 52 раза меньше жены – декларация
|
27.02.2018 03:27
|
Заработная плата министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в
прошлом году составила 710 тыс. грн. Также он получил 76 тыс.
роялти от издательства "Фолио" и 295 тыс. процентов в "Ощадбанке".
Его жена Инна за продажу 40% уставного капитала телеканала
"Еспресо" выручила 55,8 млн грн. Доходы Авакова выросли в два раза
по сравнению с 2016-м Фото: Арсен Аваков / Facebook Из суммы
доходов министра 710 099 грн составила его заработная плата в
министерстве, 76 800 грн – роялти от издательство "Фолио", 295
342 – проценты в "Ощадбанке".Жена Авакова получила 291 692
гривны зарплаты в ПАО "Инвестор", 304 124 грн зарплаты по
совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия), 567 989 грн процентов
в "Ощадбанке" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных
прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) в 55 812
874 грн (продажа 40% уставного капитала телеканала "Еспресо").На
счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940
682 грн, в "Ощадбанке" – 342 794 грн, $182 899, у его
жены – €3 373 евро, 1 191 754 грн, $231 479. Еще $1 953 693
Инна Авакова хранит в "Райффайзен Банк Аваль", €1 459 960 – в
Banca Popolare del Frusinate (Италия).Министр имеет 200 тыс. грн в
драгоценных металлах; 25 тыс. грн, $10 тыс., €60 200, 1 900
канадских долларов и 96 тыс. японских йен наличных средств. У его
жены – $35 тыс., 140 тыс. грн, €21 тыс. наличных
средств.Аваков – бенефициарный хозяин двух кипрских компаний,
зарегистрированных по одному адресу. Он также владеет 100%
корпоративных прав итальянской Avitalia s.r.l. стоимостью 8 832 000
грн. От компании министр получил более 148 423 грн дивидендов,
которые должны были быть начислены еще в 2016 году, но не прошли по
счетам.Глава МВД владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9
м² и 70,9 м² и одной в Чугуеве Харьковской области на 55,4 м².
Также чиновник арендует номер в киевском отеле на 77,6 м². У
Авакова и его супруги в собственности по одному участку земли на
0,12 га в селе Коробочкино Чугуевского района.Также Аваков
задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском,
украинском и английском языках.Министр указал часы Vacheron
Constantin, Rolex Daytona и Jaeger LeCoultre; несколько коллекций
картин, монет, вин и почтовых марок, разный антиквариат и
библиотеку на 8 тыс. книг.В 2016 году Аваков декларировал 489 тыс.
грн доходов, а его жена – 302 тыс. грн.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира