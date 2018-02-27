Заработная плата министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в прошлом году составила 710 тыс. грн. Также он получил 76 тыс. роялти от издательства "Фолио" и 295 тыс. процентов в "Ощадбанке". Его жена Инна за продажу 40% уставного капитала телеканала "Еспресо" выручила 55,8 млн грн. Доходы Авакова выросли в два раза по сравнению с 2016-м Фото: Арсен Аваков / Facebook Из суммы доходов министра 710 099 грн составила его заработная плата в министерстве, 76 800 грн – роялти от издательство "Фолио", 295 342 – проценты в "Ощадбанке".Жена Авакова получила 291 692 гривны зарплаты в ПАО "Инвестор", 304 124 грн зарплаты по совместительству в Avitalia s.r.l. (Италия), 567 989 грн процентов в "Ощадбанке" и доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав в пользу Atmosphere Entertainment Inc (Нью-Йорк, США) в 55 812 874 грн (продажа 40% уставного капитала телеканала "Еспресо").На счетах в Государственном экспортно-импортном банке у министра 940 682 грн, в "Ощадбанке" – 342 794 грн, $182 899, у его жены – €3 373 евро, 1 191 754 грн, $231 479. Еще $1 953 693 Инна Авакова хранит в "Райффайзен Банк Аваль", €1 459 960 – в Banca Popolare del Frusinate (Италия).Министр имеет 200 тыс. грн в драгоценных металлах; 25 тыс. грн, $10 тыс., €60 200, 1 900 канадских долларов и 96 тыс. японских йен наличных средств. У его жены – $35 тыс., 140 тыс. грн, €21 тыс. наличных средств.Аваков – бенефициарный хозяин двух кипрских компаний, зарегистрированных по одному адресу. Он также владеет 100% корпоративных прав итальянской Avitalia s.r.l. стоимостью 8 832 000 грн. От компании министр получил более 148 423 грн дивидендов, которые должны были быть начислены еще в 2016 году, но не прошли по счетам.Глава МВД владеет двумя квартирами в Харькове площадью 657,9 м² и 70,9 м² и одной в Чугуеве Харьковской области на 55,4 м². Также чиновник арендует номер в киевском отеле на 77,6 м². У Авакова и его супруги в собственности по одному участку земли на 0,12 га в селе Коробочкино Чугуевского района.Также Аваков задекларировал авторское право на книгу "Ленин с нами?" на русском, украинском и английском языках.Министр указал часы Vacheron Constantin, Rolex Daytona и Jaeger LeCoultre; несколько коллекций картин, монет, вин и почтовых марок, разный антиквариат и библиотеку на 8 тыс. книг.В 2016 году Аваков декларировал 489 тыс. грн доходов, а его жена – 302 тыс. грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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