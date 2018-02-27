В действиях россиянина Виктора Агеева, задержанного летом 2017 года на Донбассе, был состав преступления, но не тот, по которому его осудили, отметил адвокат Виктор Чевгуз, обжаловавший приговор в Апелляционном суде Луганской области. В январе Агеева приговорили к 10 годам заключения Скриншот: tsn.ua Он отметил, что в действиях Агеева есть состав преступления, но не тот, по которому его осудили."Одна статья правильная – 263 (незаконное хранение оружия). Тут мы никуда от этого не денемся, а ст. 258-3 ч. 1 – участие в террористической организации – нет. Поскольку "ЛНР" не признана ни Верховной Радой, ни Верховным Cудом террористической организацией, то говорить об участии в ней и ответственности – неправильно", – пояснил Чевгуз.Он также допускает, что Агеева можно было осудить за участие в незаконных вооруженных формированиях, которое предусматривает меньшее наказание – от трех до восьми лет тюрьмы.Защитник сообщил, что сейчас Агеев находится в СИЗО и ожидает, что его обменяют на кого-то из заключенных в России украинцев."Идут переговоры. Я с консулом общался, он сказал, что недолго ждать", – признался адвокат.Чевгуз уточнил, что независимо от апелляционного рассмотрения, как только будет договоренность об обмене, Агеев будет помилован указом президента Украины.25 июня 2017 года штаб АТО сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали в Луганской области ДРГ противника. Агеева задержали вместе с гражданами Украины Богданом Венгером и Даниилом Гладковым.Агеев сообщил, что служит в армии РФ по контракту и прибыл в Луганскую область в марте. В минобороны РФ опровергли информацию, что он является действующим военнослужащим. В октябре дело Агеева и двух боевиков "ЛНР" направили в суд.13 декабря в суде зачитали обвинительный акт по делу россиянина. По словам прокурора военной прокуратуры сил АТО Алексея Мохорта, следствие не нашло доказательств, что Агеев являлся действующим военнослужащим РФ во время пребывания на Донбассе, но выяснило, что он был демобилизован до этого.В интервью изданию "ГОРДОН" мать Агеева Светлана сказала, что с помощью СМИ и правозащитников будет добиваться освобождения или обмена своего сына.В декабре россиянин не попал в список для обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.25 января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что агеева его чевгуз луганской Теги: война в украине