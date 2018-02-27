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Российская правозащитница попросила Макрона помочь в освобождении Сенцова
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27.02.2018 04:31
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Российская журналистка Зоя Светова заявила, что с нетерпением ждет
помощи президента Франции Эммануэля Макрона, так как украинский
режиссер Олег Сенцов является невинно пострадавшим. Светова состоит
в переписке с Сенцовым Фото: Зоя Светова / Facebook "Господин
президент, я Зоя Светова, дочь осужденных советских диссидентов.
Мой дедушка Григорий Фридлянд, первый декан исторического
факультета МГУ и автор работ о Великой французской революции, в
1937 году стал жертвой Большого террора. Я очень хорошо знакома с
практикой политического преследования", – написала Светова.По
ее словам, президент России Владимир Путин "не хочет освобождать
Сенцова", поскольку украинец выступил против аннексии Крыма."Каждый
из политических заключенных-украинцев является жертвой "украинской
охоты", начатой сразу после аннексии Крыма российскими
спецслужбами. Мы с нетерпением ждем вашей помощи, поскольку
убеждены в том, что страдают невинные люди", – обратилась
Светова к Макрону.26 февраля в Париже на творческом вечере в
поддержку Сенцова состоялся показ документального фильма Аскольда
Курова "Суд: Российское государство против Олега Сенцова". Также
актер Матье Амальрик зачитал отрывки из книги украинского режиссера
"Рассказы", переведенные на французский, отметило агентство
"Укринформ".В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо
местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей
Чирний, Александр Кольченко и Сенцов. В августе 2015 года
российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и
поджоге офисов двух партий в Симферополе.Афанасьев и Чирний
согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет
тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения
свободы, Кольченко – к 10 годам.14 июня 2016 года Афанасьева и
еще одного украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух граждан
Украины, подозреваемых в сепаратизме и государственной измене.В
феврале 2016 года Сенцова этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону. В
марте он прибыл в исправительную колонию строгого режима в Якутске.
В сентябре 2017-го его перевели в Иркутск, затем – в
Челябинск и Лабытнанги.В феврале 2018 года Светова,
которая состоит в переписке с украинцем, сообщила, что он читает в
тюрьме по две книги в неделю и выучил английский язык.
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