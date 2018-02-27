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|Американский беспилотник провел разведку возле оккупированного Крыма
|27.02.2018 05:19
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54,000ft over the Black Sea - around Crimea & along the Russian coastline * US Air ForceRQ-4 Global Hawk#UAV #drone pic.twitter.com/C1Dq3xVKad— CivMilAir ✈ (@CivMilAir) 26 лютого 2018 р.
16 февраля такой же стра
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