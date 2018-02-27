Корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин заявил о конкретных сроках введения новых ограничительных мер против РФ, выступая в Калифорнийском университете. Мнучин говорил, что новые санкции содержатся в засекреченной части "кремлевского доклада" Фото: EPA "Вы можете рассчитывать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы применяем все существующие санкции и вводим новые", – процитировала журналистка слова чиновника. Mnuchin on Russia sanctions: * You can expect sanctions will be coming in the next 30 days. We are enforcing all the existing sanctions and putting more on place.'' — Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) 27 февраля 2018 г. 23 февраля на брифинге в Вашингтоне Мнучин не назвал конкретных сроков введения новых ограничительных мер против Кремля, но обещал, что решение будет принято через несколько недель.2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи.Документ сократил максимальный срок кредитования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Президенту США разрешили применять санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно. Закон обязал президента США заранее согласовывать с Конгрессом любое смягчение или отмену санкций. Главу Белого дома лишили права снимать ограничительные меры личным указом.Согласно инициативе, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга. В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который участвовал в работе над документами, рассказал, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала и в Конгрессе докладом недовольны.В Демократической партии США считают, что Белый дом проигнорировал законодательную норму и не ввел новые ограничительные меры против России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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