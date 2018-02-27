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На должность главы Нацслужбы здоровья Украины претендуют 14 человек
27.02.2018 06:23
27 февраля пройдут собеседования с претендентами на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Нацслужба здоровья будет анализировать потребности украинцев в лекарствах Фото: pixabay.com 27 февраля кандидаты пройдут тестирование и собеседование. Руководящий пост могут занять:
  • заместитель генерального директора по вопросам стра

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