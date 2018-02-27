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Нетрезвый генпрокурор Луценко с топором гонялся всю ночь за пикетчиками возле своего дома
27.02.2018 07:30

Участники пикета у дома гепрокурора Луценко заявили, что глава ГПУ напал на них с топором.

Нетрезвый генпрокурор Луценко с топором гонялся всю ночь за пикетчиками возле своего дома

По словам активистов "Руха Новых Сил", он выскочил с топором и разломал их генератор, порубил провода и сорвал плакат "Свободу Севериону Дангадзе" с палатки.

Сторонники Саакашвили вызвали полицию, чтобы должным образом оформить происшествие. Сам случай, по их словам, произошёл около 22 часов в понедельник.
 

 

Как сообщалось, сторонники Саакашвили говорят, что у дома Луценко избили их побратима. У одного из активистов с собой была камера, на которую он снимал происходящее. Ближе к вечеру к палатке подошли неизвестные в черном, без опознавательных знаков.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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