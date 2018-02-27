Некоторые изменения в судебной системе Украины могут повлиять на рассмотрение дел об убийствах на Евромайдане, отметил прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской. Донской предупредил о "катастрофических последствиях" ликвидации ряда местных общих судов Скриншот: 112 Украина / YouTube "Я понимаю важность изменений судебной системы. В то же время то, что назвали судебной реформой, на мой взгляд дестабилизирует работу судей. Во всяком случае, в сфере уголовного процесса. Взять хотя бы рассмотрение уголовных производств, некоторые слушаются годами. Я слышал, что идеологи реформы хотят сделать так, чтобы производство, которое уже рассматривается, судьи могли довести до конца. Но здесь другая проблема: это даст повод говорить о неодинаковости подходов, применяемых при реформе в различных судах и процесcах", – пояснил он.По словам прокурора, "когда такая же история происходила в регионах, то все дела шли на перераспределение"."Поэтому будут нарекания, что один и тот же закон применяется по-разному, то есть выборочно. В результате мы можем получить еще худшую ситуацию, когда будут приговоры, и будет попытка их отменить через процедурные моменты с помощью того же ЕСПЧ", – допустил Донской.Он уточнил, что перераспределение могут применить к делам об убийствах на ул. Институтской в Киеве во время Евромайдана и это будет иметь "катастрофические последствия", ведь их начнут рассматривать с самого начала.29 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации ряда местных общих судов и создании вместо них окружных. В частности, вместо 10 районных судов Киева будут созданы шесть окружных судов.Родственники героев Небесной сотни и адвокаты заявили, что ликвидация райсудов "приведет к коллапсу" и повлияет на рассмотрение дел о Евромайдане.В январе 2018 года глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк заверил, что местные суды, рассматривающие общественно значимые и резонансные дела, не будут ликвидированы до вынесения решений по этим делам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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