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Прокурор Донской: То, что назвали судебной реформой, дестабилизирует работу судей
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27.02.2018 07:34
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Некоторые изменения в судебной системе Украины могут повлиять на
рассмотрение дел об убийствах на Евромайдане, отметил прокурор
Генеральной прокуратуры Алексей Донской. Донской предупредил о
"катастрофических последствиях" ликвидации ряда местных общих судов
Скриншот: 112 Украина / YouTube "Я понимаю важность изменений
судебной системы. В то же время то, что назвали судебной реформой,
на мой взгляд дестабилизирует работу судей. Во всяком случае, в
сфере уголовного процесса. Взять хотя бы рассмотрение уголовных
производств, некоторые слушаются годами. Я слышал, что идеологи
реформы хотят сделать так, чтобы производство, которое уже
рассматривается, судьи могли довести до конца. Но здесь другая
проблема: это даст повод говорить о неодинаковости подходов,
применяемых при реформе в различных судах и процесcах", –
пояснил он.По словам прокурора, "когда такая же история происходила
в регионах, то все дела шли на перераспределение"."Поэтому будут
нарекания, что один и тот же закон применяется по-разному, то есть
выборочно. В результате мы можем получить еще худшую ситуацию,
когда будут приговоры, и будет попытка их отменить через
процедурные моменты с помощью того же ЕСПЧ", – допустил
Донской.Он уточнил, что перераспределение могут применить к делам
об убийствах на ул. Институтской в Киеве во время Евромайдана и это
будет иметь "катастрофические последствия", ведь их начнут
рассматривать с самого начала.29 декабря 2017 года президент
Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации ряда
местных общих судов и создании вместо них окружных. В
частности, вместо 10 районных судов Киева будут созданы шесть
окружных судов.Родственники героев Небесной сотни и адвокаты
заявили, что ликвидация райсудов "приведет к коллапсу"
и повлияет на рассмотрение дел о Евромайдане.В январе 2018
года глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк
заверил, что местные суды, рассматривающие общественно значимые и
резонансные дела, не будут ликвидированы до вынесения решений по
этим делам.
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