Досрочные парламентские выборы не дадут принять ряд важных решений, которые запланированы на весну, в частности, законопроект об Антикоррупционном суде; развитие страны остановится минимум на год, заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По его словам, досрочные выборы снимут с повестки дня вопрос создания Антикоррупционного суда, формирования нового состава Центризбиркома, снятие депутатской неприкосновенности и других реформ.

"И это минимум на полгода – при условии, что быстро и оперативно заработает новый парламент. А если нас ожидают долгие спикериады, то это может длиться и до года. Это действительно остановить страну на год", — заявил Парубий в эфире телеканала ICTV.

В то же время спикер подчеркнул, что для объявления досрочных выборов нет причин, поскольку коалиция не распалась, есть сформированное правительство, а Верховная Рада нормально работает, "а именно невыполнение этих пунктов является условием для роспуска парламента".

Также Парубий высказал мнение, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе, а в начале мая есть все необходимые предпосылки, чтобы суд был создан, с соблюдением всех регламентных процедур.

"Знаете, я очень давно анализирую украинскую политику. И при власти всегда были воры и популисты, которые грабили народ.

Но с 2014-го года украинцы впервые умудрились сами избрать власть, которая ненавидит народ всеми фибрами души. Именно ненавидит, а не презирает, как все предыдущие власти.

Мы выбрали власть, которая просто физически уничтожает народ - войной и тотальной нищетой.

Мало того, мы пятый год эту власть терпим.

Поэтому, честно говоря, что-то с нами не так..." - Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", в котором упомянул Украину. В докладе, кроме конфликта в Донбассе, оценивается возможность проведения досрочных выборов из-за недовольства населения действиями нынешней власти в Украине.

Напомним, очередные выборы в Верховную Раду должны состояться в октябре 2019 года.

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