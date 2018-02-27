Сводка Новостей
- Члены семьи Путина могли отмыть до $3,3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – СМИ
- В Папуа - Новой Гвинее жертвами землетрясения стали по меньшей мере 30 человек
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- В Подмосковье произошла утечка серной кислоты из неисправной цистерны
- В Папуа-Новой Гвинее жертвами землетрясения стали по меньшей мере 30 человек
|Гривна к доллару подешевела до 27,01 грн/$
|27.02.2018 07:58
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