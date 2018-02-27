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Гривна к доллару подешевела до 27,01 грн/$
27.02.2018 07:58
Курс гривны к доллару снизился на две копейки, к евро – на восемь. Курс валют на 27 февраля Фото: ЕРА Курс гривны к доллару снизился на две копейки – с 26,99 до 27,01 грн/$.Гривна к евро подешевела на восемь копеек – с 33,19 до 33,27 грн/€.Курс национальной валюты к российскому рублю упал на восемь копеек – с 4,75 до 4,83 грн/10 руб.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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