Двое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет разбились при падении на взлетно-посадочную полосу аэропорта города Гуаякиль. Погибшие пытались улететь в Нью-Йорк Фото: ЕРА Отмечается, что двое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет разбились при падении на взлетно-посадочную полосу.Самолет прибыл в Гуаякиль из Перу. Изначально в прокуратуре Эквадора предположили, что мужчины приехали именно оттуда, но затем эту версию отбросили.У погибших были сумки с одеждой и $20. Документов, удостоверяющих личность, у них не было. Точно известно, что они не были пассажирами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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