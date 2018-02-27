Двое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет разбились при падении на
взлетно-посадочную полосу аэропорта города Гуаякиль. Погибшие
пытались улететь в Нью-Йорк Фото: ЕРА Отмечается, что двое мужчин в
возрасте от 25 до 30 лет разбились при падении на
взлетно-посадочную полосу.Самолет прибыл в Гуаякиль из Перу.
Изначально в прокуратуре Эквадора предположили, что мужчины
приехали именно оттуда, но затем эту версию отбросили.У погибших
были сумки с одеждой и $20. Документов, удостоверяющих личность, у
них не было. Точно известно, что они не были пассажирами.
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