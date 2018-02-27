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Прокурор Донской о расследовании отравления Ющенко: Если бы я остался в деле, то начал бы со Жвании
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27.02.2018 08:22
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Прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской заверил, что
следователи в свое время "беспрекословно доказали", что третьего
президента Украины Ющенко умышленно отравили диоксином. При этом
тогдашний нардеп Давид Жвания, имея неприкосновенность, якобы
всячески уклонялся от следственных действий. Ющенко отравили в
сентябре 2004 года Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "В то время
мы беспрекословно доказали, что Ющенко умышленно отравили
диоксином. Мы имеем доказательства в подтверждение того, кто и для
чего это делал. Правда, доказательства в основном непрямые, и я не
вправе сейчас оценивать, довольно ли их для сообщения лицам о
подозрении", – признался он.Донской заявил, что "было очень
много вопросов к Давиду Жвании, который, используя депутатскую
неприкосновенность, всячески уклонялся от следственных
действий"."Сейчас он уже не народный депутат и, к счастью, уже не
имеет депутатской неприкосновенности. Поэтому если бы я остался в
деле, то начал бы именно с него", – отметил прокурор.По его
словам, расследованию могли бы помогать показания бывшего замглавы
СБУ Владимира Сацюка, который не появлялся в Украине до 2010
года."Во время президентства Януковича он периодически посещал
Украину, однако после Революции достоинства вновь перестал сюда
приезжать", – сообщил Донской.По версии следствия, Ющенко
отравили в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во
время ужина на даче Сацюка. Правоохранители до сих пор не
предъявили никому обвинения в покушении на жизнь бывшего
президента.В декабре 2017 года бывший зампредседателя СБУ
генерал-лейтенант Александр Скипальский, который возглавлял
службу безопасности Ющенко, признал что не уберег политика,
"недооценив угрозу".В феврале 2018-го экс-глава СБУ Игорь Смешко
заявил, что у него есть "железные сомнения в самом факте
отравления".
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