Прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской заверил, что следователи в свое время "беспрекословно доказали", что третьего президента Украины Ющенко умышленно отравили диоксином. При этом тогдашний нардеп Давид Жвания, имея неприкосновенность, якобы всячески уклонялся от следственных действий. Ющенко отравили в сентябре 2004 года Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com "В то время мы беспрекословно доказали, что Ющенко умышленно отравили диоксином. Мы имеем доказательства в подтверждение того, кто и для чего это делал. Правда, доказательства в основном непрямые, и я не вправе сейчас оценивать, довольно ли их для сообщения лицам о подозрении", – признался он.Донской заявил, что "было очень много вопросов к Давиду Жвании, который, используя депутатскую неприкосновенность, всячески уклонялся от следственных действий"."Сейчас он уже не народный депутат и, к счастью, уже не имеет депутатской неприкосновенности. Поэтому если бы я остался в деле, то начал бы именно с него", – отметил прокурор.По его словам, расследованию могли бы помогать показания бывшего замглавы СБУ Владимира Сацюка, который не появлялся в Украине до 2010 года."Во время президентства Януковича он периодически посещал Украину, однако после Революции достоинства вновь перестал сюда приезжать", – сообщил Донской.По версии следствия, Ющенко отравили в ходе президентской кампании в сентябре 2004 года во время ужина на даче Сацюка. Правоохранители до сих пор не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь бывшего президента.В декабре 2017 года бывший зампредседателя СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский, который возглавлял службу безопасности Ющенко, признал что не уберег политика, "недооценив угрозу".В феврале 2018-го экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что у него есть "железные сомнения в самом факте отравления". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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