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|Министр Стець потерял чувства от строгого взгляда посла США в Украине. Видео
|27.02.2018 08:33
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Министру информационной политики Юрию Стецю стало плохо на международном форуме в Киеве, посвященном аннексированному Крыму.
После обращения с трибуны к депутату Европарламента Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич, чиновник начал задыхаться и покинул зал.
"Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним. Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", - сказал Стець, после чего начал покидать зал, едва не упав.
"Министр болен. Просим понять этот момент", - пояснила ведущая форума, пока Стеця выводили под руки из зала.
Напомним, 11 сентября подконтрольный Кремлю главный суд аннексированного Крыма приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы.
27 сентября Симферопольский районный суд оккупированного Крыма приговорил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии.
Осенью 2017 года Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали турецкой стороне.
"Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы", - сообщил адвокат Николай Полозов.