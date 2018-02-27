Министру информационной политики Юрию Стецю стало плохо на международном форуме в Киеве, посвященном аннексированному Крыму.

После обращения с трибуны к депутату Европарламента Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йовавич, чиновник начал задыхаться и покинул зал.

"Я как всегда буду минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним. Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие", - сказал Стець, после чего начал покидать зал, едва не упав.

"Министр болен. Просим понять этот момент", - пояснила ведущая форума, пока Стеця выводили под руки из зала.

Напомним, 11 сентября подконтрольный Кремлю главный суд аннексированного Крыма приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

27 сентября Симферопольский районный суд оккупированного Крыма приговорил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова к двум годам колонии.

Осенью 2017 года Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали турецкой стороне.

"Сегодня они освобождены от уголовного преследования. Это закономерный результат титанических усилий, успешно проведённой юридической, политической и дипломатической работы", - сообщил адвокат Николай Полозов.

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