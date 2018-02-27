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В Папуа-Новой Гвинее жертвами землетрясения стали по меньшей мере 30 человек
27.02.2018 08:37
В городе Менди погибли не менее 13 человек, в наиболее пострадавших районах Кутубу и Босаве жертвами стихии стали 18 человек. Жертвами землетрясения стали не менее 30 человек Скриншот: earthquake.usgs.gov

Более 300 человек пострадали, преимущественно это сельские жители. Зафиксированы разрушения.

В городе Менди погибли не менее 13 человек,  в наиболее пострадавших районах Кутубу и Босаве жертвами стихии стали 18 человек.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине в 25 км.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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