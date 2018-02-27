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- В Папуа-Новой Гвинее жертвами землетрясения стали по меньшей мере 30 человек
|В Папуа-Новой Гвинее жертвами землетрясения стали по меньшей мере 30 человек
|27.02.2018 08:37
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Более 300 человек пострадали, преимущественно это сельские жители. Зафиксированы разрушения.
В городе Менди погибли не менее 13 человек, в наиболее пострадавших районах Кутубу и Босаве жертвами стихии стали 18 человек.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на относительно небольшой глубине в 25 км.
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