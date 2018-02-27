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- Олега Сенцова нашли в колонии в Лабытнанге, - адвокат
|Волонтеры утверждают, что Сенцов исчез из колонии на Урале
|27.02.2018 18:52
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Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информациюУкраинский политзаключенного Олега Сенцова нет в колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России, где его удерживали в последнее время.
Фото: radiosvoboda.org
Об этом сообщили в волонтерском проекте Почтовая служба РосУзника.
"Письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не удерживается в данном учреждении", - говорится в ответе на письмо, которое было отправлено в исправительную колонию №8 в Лабытнанги через электронную систему Федеральной службы исполнения наказаний.
В то же время двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, а по телефону начальника колонии никто не отвечает.
13 октября стало известно, что Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий самостоятельный округ).
14 февраля Сенцов сделал первый звонок со своего нового места заключения. Он длился 3 минуты.
Напомним, в ноябре адвокат незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова сообщил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного