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Волонтеры утверждают, что Сенцов исчез из колонии на Урале
27.02.2018 18:52
Волонтеры утверждают, что Сенцов исчез из колонии на Урале
Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию
Украинский политзаключенного Олега Сенцова нет в колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе России, где его удерживали в последнее время.
Волонтеры утверждают, что Сенцов исчез из колонии на Урале Фото: radiosvoboda.org

Об этом сообщили в волонтерском проекте Почтовая служба РосУзника.

"Письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не удерживается в данном учреждении", - говорится в ответе на письмо, которое было отправлено в исправительную колонию №8 в Лабытнанги через электронную систему Федеральной службы исполнения наказаний.

В то же время двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, а по телефону начальника колонии никто не отвечает.

13 октября стало известно, что Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий самостоятельный округ).

14 февраля Сенцов сделал первый звонок со своего нового места заключения. Он длился 3 минуты.

Напомним, в ноябре адвокат незаконно осужденного России украинского режиссера Олега Сенцова сообщил об ухудшении состояния здоровья своего подзащитного

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