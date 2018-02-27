Двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию

Об этом сообщили в волонтерском проекте Почтовая служба РосУзника.

"Письмо не может быть доставлено, поскольку получатель не удерживается в данном учреждении" , - говорится в ответе на письмо, которое было отправлено в исправительную колонию №8 в Лабытнанги через электронную систему Федеральной службы исполнения наказаний.

В то же время двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что в дежурной части ей отказались дать информацию, а по телефону начальника колонии никто не отвечает.

13 октября стало известно, что Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий самостоятельный округ).

14 февраля Сенцов сделал первый звонок со своего нового места заключения. Он длился 3 минуты.