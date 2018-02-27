Бывший художественный руководитель Государственного академического
эстрадно-симфонического оркестра Украины сообщил, что планирует
оспорить результаты проведение конкурса должность нового
руководителя в суде. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Лысенко занимал должность с 2005 года Фото: spo.kiev.ua
Лысенко является правнуком украинского композитора Николая
Лысенко.Он возглавлял Государственный академический
эстрадно-симфонический оркестр Украины как художественный
руководитель с 2005 года.По его словам, через "непрозрачные
процессы, связанных с конкурсной системой в сфере культуры" он
лишился должности."Буду подавать в суд —
несправедливость не может оставаться безнаказанной", – заявил
он.Так же Лысенко отметил, что ожидает реакции Министерства
культуры по поводу провидения этого конкурса.
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