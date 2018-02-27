Бывший художественный руководитель Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины сообщил, что планирует оспорить результаты проведение конкурса должность нового руководителя в суде. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лысенко занимал должность с 2005 года Фото: spo.kiev.ua Лысенко является правнуком украинского композитора Николая Лысенко.Он возглавлял Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины как художественный руководитель с 2005 года.По его словам, через "непрозрачные процессы, связанных с конкурсной системой в сфере культуры" он лишился должности."Буду подавать в суд — несправедливость не может оставаться безнаказанной", – заявил он.Так же Лысенко отметил, что ожидает реакции Министерства культуры по поводу провидения этого конкурса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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