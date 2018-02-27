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|Рада упростила процедуру ввоза автомобилей
|27.02.2018 19:00
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"За" принятие законопроекта проголосовало 235 депутатовВерховная Рада внесла изменения в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", упростив таким образом ввоза и регистрации импортных автомобилей.
Фото: publika.uz
"За" принятие законопроекта №5470-д проголосовало 235 депутатов.
Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".
Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.
Однако, такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при оформлении автомобиля.
Напомним, семнадцать жителей Перемышля и окрестностей являются владельцами 12,5 тысяч автомобилей, которые ездят по Украине.