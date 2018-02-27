Погода, Новости, загрузка...
Рада упростила процедуру ввоза автомобилей
27.02.2018 19:00
Рада упростила процедуру ввоза автомобилей
"За" принятие законопроекта проголосовало 235 депутатов
Верховная Рада внесла изменения в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств", упростив таким образом ввоза и регистрации импортных автомобилей.
Рада упростила процедуру ввоза автомобилей Фото: publika.uz

"За" принятие законопроекта №5470-д проголосовало 235 депутатов.

Согласно изменениям, в ст. 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" слова "пропуск на таможенную территорию Украины" заменены словами "таможенное оформление".

Это отменяет необходимость иметь сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам, который нужно было предъявлять при ввозе автомобиля в страну и при госрегистрации.

Однако, такой сертификат все равно нужно предоставить на внутренней таможне при оформлении автомобиля.

Напомним, семнадцать жителей Перемышля и окрестностей являются владельцами 12,5 тысяч автомобилей, которые ездят по Украине.

 

  • Военнослужащих хотят досрочно освобождать из-за отсутствия на службе в течение двух месяцев
  • Столкновения под Радой: пострадали восемь полицейских - ВИДЕО (ОБНОВЛЕНО)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить