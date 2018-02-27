Частные компании смогут строить автодороги и брать за них плату

Документ поддержали за основу и в целом 233 депутата.

Когда закон вступит в силу, частные компании смогут строить автодороги и брать за них плату.

По закону на условиях концессии могут строить дороги общего пользования подержанного значения.

Максимальный размер платы за разовый проезд концессионными дорогами будет определять Кабинет министров Украины. А все платные дороги обещают обеспечить бесплатными альтернативными путями.

В Министерстве инфрастуктуры объясняют - уже существующие дороги платными не станут.

"Еще раз подчеркиваю: существующие автодороги не передаются в концессию. Концессионной возможна только новая дорога, которая проходит параллельно существующей, чтобы пользователи имели право выбирать: ехать по платной дороге или бесплатной", - сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Емельян.

В то же время в Министерстве экономического развития и торговли Украины готовят другой законопроект о концессии, который будет касаться не только строительства автодорог, но и эксплуатации существующих объектов инфраструктуры - например, портов, вокзалов, паромных переправ.

По предварительным оценкам МЭРТ, такой документ могут принять в парламенте до второго квартала этого года.