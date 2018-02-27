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Гордон: Лидеры Майдана играли в договорняки с Януковичем и не собирались его валить
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27.02.2018 19:15
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Лидеры Майдана готовились к очередным президентским выборам,
запланированным на 2015 год, и не были готовы к отстранению Виктора
Януковича от власти во время протестов, считает журналист,
основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. |
Гордон: Эти лидеры ни хрена не верили, что что-что может
произойти Фото: Gordonua.com "Эти лидеры ни хрена не верили, что
что-что может произойти. Они не собирались Януковича валить, они с
ним играли в договорняки – вот что было. А потом [в то время
нардеп от "Батьківщини", один из лидеров протестов Арсений] Яценюк
выходил и говорил: "Підемо усі. Якщо куля в лоб – то куля в
лоб". А куля летела не туда. Ни один, кто стоял на сцене, не
получил кулю в лоб", – сказал журналист.Он вспомнил свой
разговор с Яценюком за сценой Майдана, который состоялся 15 декабря
2013 года. Тогда на митинг в центре Киева собрались сотни тысяч
человек. "Одно из вечей, ждем [американского сенатора Джона]
Маккейна за кулисами сцены. Стоят [Петр] Порошенко, Яценюк,
[Олег] Тягнибок и другие лидеры Майдана. Я говорю Яценюку:
"Янукович уже падает, валите его. Смотрите, сотни тысяч человек
стоят". "Что ты, что ты! – испуганно замахал руками Яценюк. –
Его надо довести ослабленным до 2015 года (тогда должны были
состояться очередные президентские выборы. – ). Сейчас
ничего не получится", – пересказал разговор с Яценюком
Гордон. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон /
YouTube Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010
года. Он бежал из Киева в феврале 2014 года в разгар массовых
многотысячных протестов в стране.22 февраля 2014
года Верховная Рада признала его самоустранившимся
от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были
объявлены новые президентские выборы. На них президентом был
избран Порошенко. После революции Яценюк стал
премьер-министром и занимал эту должность до апреля 2016 года. Еще
один руководитель Майдана, Виталий Кличко, стал мэром Киева, а
Тягнибок не получил никаких постов: его партия "Свобода" в 2014
году не смогла преодолеть проходной барьер на выборах в
парламент.
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