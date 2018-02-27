Лидеры Майдана готовились к очередным президентским выборам, запланированным на 2015 год, и не были готовы к отстранению Виктора Януковича от власти во время протестов, считает журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Эти лидеры ни хрена не верили, что что-что может произойти Фото: Gordonua.com "Эти лидеры ни хрена не верили, что что-что может произойти. Они не собирались Януковича валить, они с ним играли в договорняки – вот что было. А потом [в то время нардеп от "Батьківщини", один из лидеров протестов Арсений] Яценюк выходил и говорил: "Підемо усі. Якщо куля в лоб – то куля в лоб". А куля летела не туда. Ни один, кто стоял на сцене, не получил кулю в лоб", – сказал журналист.Он вспомнил свой разговор с Яценюком за сценой Майдана, который состоялся 15 декабря 2013 года. Тогда на митинг в центре Киева собрались сотни тысяч человек. "Одно из вечей, ждем [американского сенатора Джона] Маккейна за кулисами сцены. Стоят [Петр] Порошенко, Яценюк, [Олег] Тягнибок и другие лидеры Майдана. Я говорю Яценюку: "Янукович уже падает, валите его. Смотрите, сотни тысяч человек стоят". "Что ты, что ты! – испуганно замахал руками Яценюк. – Его надо довести ослабленным до 2015 года (тогда должны были состояться очередные президентские выборы. – ). Сейчас ничего не получится", – пересказал разговор с Яценюком Гордон. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. Он бежал из Киева в феврале 2014 года в разгар массовых многотысячных протестов в стране.22 февраля 2014 года Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. На них президентом был избран Порошенко. После революции Яценюк стал премьер-министром и занимал эту должность до апреля 2016 года. Еще один руководитель Майдана, Виталий Кличко, стал мэром Киева, а Тягнибок не получил никаких постов: его партия "Свобода" в 2014 году не смогла преодолеть проходной барьер на выборах в парламент. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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