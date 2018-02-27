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|Кодекс по процедуре банкротства поспособствует восстановлению платежеспособности должников, - Иванчук
|27.02.2018 19:16
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"Над этим кодексом мы с коллегами работали более двух лет"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №8060 - "Кодекс Украины по процедуре банкротства", который будет помогать восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций
Андрей Иванчук. Фото: ednist.info
"На сегодня в Украине очень устаревшее законодательство, касающееся восстановления платежеспособности должника. В рейтинге Doing Business по компоненту "Решение неплатежеспособности" Украина находится на 149-м месте. Принятие кодекса позволит подняться нашей стране на 81 пункт. А в общем рейтинге - на 9 позиций", - отметил председатель Комитета по вопросам экономической политики, представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук на брифинге в парламенте.
"Над этим кодексом мы с коллегами работали более двух лет. Его соавторами стали представители всех депутатских фракций и групп украинского парламента. На сегодня в Раде находится семь законопроектов, которые вносят изменения в действующее законодательство о банкротстве. Авторы этих законопроектов согласились их отозвать с целью внесения одного обобщенного", - рассказал Иванчук.
Как отметил председатель Комитета по вопросам экономической политики, законопроект состоит из двух книг.
"Первую книгу мы назвали банкротством юридических лиц, которая, в частности, сократит сроки рассмотрения дел, а также защитит права кредиторов. Вторая книга - это процедура банкротства физических лиц. Это то, чего вообще не было в украинском законодательстве", - подчеркнул он.
Андрей Иванчук прогнозирует, что парламент рассмотрит этот законопроект в первом чтении в сжатые сроки.