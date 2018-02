Принятие законопроекта №6606 откроет путь для импорта в Украину пестицидов, запрещенных в развитых странах

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4188; coreola.articleid = 233890; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4188] = 4188; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Комитетом по вопросам аграрной политики и земельных отношений выносится на голосование законопроект №6606 от 21.06.2017, который регулирует ввоз пестицидов на таможенную территорию Украины.Данным законопроектом, в частности, нивелируется действующая норма ст. 4 закона Украины "О пестицидах и агрохимикатах", а именно: "Обязательным условием ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов для этих целей является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся".Одним из главных объяснений необходимости принятия таких изменений декларируется невозможность ввоза на территорию Украины инновационных пестицидов.Обращаю ваше внимание, что в соответствии с правилами и директивами ЕС (Directive 2009/128/EC, Regulation (EC) No 1185/2009, Regulation (EC) No 396/2005, Regulation (EC) No 1272/2008, Directive 2000/60/EC, Directive 98/83/EC, Directive 2006/118/EC, Directive 2004/35/CE), регулирующими сферу применения средств защиты растений, использование новых препаратов в стране-члене ЕС вероятно только после соответствующей регистрации нового препарата в стране Евросоюза.Также нужно отдельное дозволение страны на применение новых препаратов на ее территории. Таким образом, согласно правилам ЕС, каждый новый препарат (пестицид) должен пройти государственные испытания по определенной процедуре и на базе ранее выданного разрешения страной-членом ЕС выдается согласие на применение в другой стране Евросоюза.Принятие данной нормы закона противоречит директивам ЕС по гармонизации украинского законодательства к законодательству ЕС.Стоит отметить, что для научных экспериментов, в том числе для украинских научных учреждений, нет ограничений по ввозу новых действующих веществ в Украину, а процедура тестирования новых продуктов может быть утверждена постановлением Кабинета Министров Украины с привлечением профильного научного общества. Следовательно, данная норма исключительно сдерживает импорт готовой продукции сомнительного качества.На самом деле, данная норма законопроекта открывает путь для импорта на территорию Украины пестицидов, которые по каким-либо причинам, в том числе их опасности экологии и жизни человека, были не разрешены или запрещены в развитых странах. Не секрет, что мультинациональные компании имеют большой объем произведенных пестицидов, которые по результатам выявления их вредного воздействия были запрещены в странах их производства. Тем не менее, хранение и утилизация таких пестицидов является серьезным финансовым грузом, следовательно мультинациональные компании ищут любые возможные пути сэкономить и не нести большие убытки.После принятия данного законопроекта, мультинациональные компании смогут завести и зарегистрировать в Украине исследовательские препараты, которые не разрешены для использования в странах их производства. После этого они получат возможность импортировать десятки тысяч тонн пестицидов, которые могут нанести необратимый экологический вред украинской флоре и фауне и, прежде всего, здоровью и жизни украинцев!Учитывая вышеизложенное, учитывая национальные интересы, призываю позаботиться о будущем Украины, здоровье наших детей и отклонить законопроект №6606.



