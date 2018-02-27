В коде студенты разместили скрипт, который осуществлял мониторинг баланса и транзакций всех финансовых приложений устройства, сбор логинов и паролей

Об этом говорится в заявлении Департамента киберполиции.

Мошенническое программное обеспечение разработали 24-летний житель Волыни и 19-летний уроженец Херсонщины.

Программа имела несколько версий для маскировки под легальные Android-приложения и распространение сети. Например, студенты маскировали свои изобретения под приложение для поиска друзей в соцсетях или под приложение для знакомств.

"После установки на мобильное устройство TrojanBot проверял наличие админправ программ мобильного банкинга, получал подробную информацию о номере телефона, IMEI, геолокации и других идентификаторах жертвы, настраивал перехват и скрытую отправку смс-сообщений" , - говорится в сообщении.

В коде студенты разместили скрипт, который осуществлял мониторинг баланса и транзакций всех финансовых приложений устройства, сбор логинов и паролей.

"Результаты работы TrojanBot отправлялись на управляющий сервер злоумышленников почасово", - говорят в киберполиции.

Работники киберполиции установили все переписки злоумышленников и обмен исходными кодами вредного обеспечения. Кроме того, установлено интернет-страницы с готовыми файлами программы, а также данные жертв злоумышленников.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361-1 (сбыт вредных программных или технических средств) УК Украины. Студентам грозит до 5 лет тюрьмы.