После нового года российский "Газпром" перестал требовать от НАК "Нафтогаз України" оплату за газ, поставленный на оккупированные территории Донбасса. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Российская компания не комментировала изменение своей позиции Фото: ЕРА На вопрос о том, действительно ли "Газпром" перестал присылать соответствующие накладные, Витренко ответил: "Да, это правда"."Газпром” самовольно снабжает неконтролируемые территории, заявляют в компании “Нафтогаз“.Российская компания не комментировала изменение своей позиции. По одной из версий, это связано с проигрышем "Газпрома" "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже.Украина перестала закупать газ у РФ в ноябре 2015 года.31 мая 2017 года стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил ключевые требования НАК "Нафтогаз України" в споре с "Газпромом": условие "бери или плати" упразднено; запрет на реэкспорт отменен; формула цены на газ пересмотрена с 2014 года. В "Газпроме" решение назвали промежуточным.22 декабря в "Нафтогазі" заявили о победе над "Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на поставку газа. В украинской компании сообщили, что требования российской стороны относительно условия "бери или плати" на сумму $56 млрд полностью отклонили. По информации "Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора газа снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный Донбасс. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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