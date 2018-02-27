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В "Нафтогазе" подтвердили, что "Газпром" больше не требует оплаты за газ, поставленный в ОРДЛО
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27.02.2018 19:31
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После нового года российский "Газпром" перестал требовать от НАК
"Нафтогаз України" оплату за газ, поставленный на оккупированные
территории Донбасса. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Российская компания не комментировала изменение своей позиции
Фото: ЕРА На вопрос о том, действительно ли "Газпром" перестал
присылать соответствующие накладные, Витренко ответил: "Да, это
правда"."Газпром” самовольно снабжает неконтролируемые
территории, заявляют в компании “Нафтогаз“.Российская компания не
комментировала изменение своей позиции. По одной из версий, это
связано с проигрышем "Газпрома" "Нафтогазу" в Стокгольмском
арбитраже.Украина перестала закупать газ у РФ в ноябре
2015 года.31 мая 2017 года стало известно, что Стокгольмский
арбитраж удовлетворил ключевые требования НАК "Нафтогаз
України" в споре с "Газпромом": условие "бери или плати"
упразднено; запрет на реэкспорт отменен; формула цены на газ
пересмотрена с 2014 года. В "Газпроме" решение назвали
промежуточным.22 декабря в "Нафтогазі" заявили о победе над
"Газпромом" по всем спорным вопросам контракта на
поставку газа. В украинской компании сообщили, что требования
российской стороны относительно условия "бери или плати" на сумму
$56 млрд полностью отклонили. По информации
"Нафтогазу", обязательные годовые объемы отбора газа
снизили более чем в 10 раз. Стокгольмский
арбитраж постановил также, что "Нафтогаз" не должен
платить за газ, который "Газпром" якобы поставил на оккупированный
Донбасс.
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