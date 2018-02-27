Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде Иосиф Борто считает произошедшее террористическим актом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Огонь уничтожил мебель и имущество центра на площади 25 м² Фото: mukachevo.net "У нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это сделали граждане Украины", – сказал Борто.Он уверен, что в Украине вообще и в Закарпатье в частности не найдется человека, способного на такое преступление.Борто сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около трех часов ночи к окну центра подошел неизвестный мужчина с сумкой, некоторое время рылся в ней, а потом поставил на подоконник.Потом мужчина ушел, после чего произошел взрыв.В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 м². По словам Борто, пожар произошел из-за взрыва самодельного устройства.В связи c инцидентом министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.27 февраля в Польше задержали подозреваемых в поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.Это уже второй пожар в здании в текущем месяце. Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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