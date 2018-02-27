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"Не думаю, что это сделали украинцы". Замглавы ужгородского центра венгров о взрыве
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27.02.2018 19:47
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Заместитель руководителя культурного центра венгров в Ужгороде
Иосиф Борто считает произошедшее террористическим актом. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Огонь уничтожил
мебель и имущество центра на площади 25 м² Фото: mukachevo.net "У
нас есть националисты, ультранационалисты, но я не думаю, что это
сделали граждане Украины", – сказал Борто.Он уверен, что в Украине
вообще и в Закарпатье в частности не найдется человека, способного
на такое преступление.Борто сообщил, что камеры видеонаблюдения
зафиксировали, как около трех часов ночи к окну центра подошел
неизвестный мужчина с сумкой, некоторое время рылся в ней, а потом
поставил на подоконник.Потом мужчина ушел, после чего произошел
взрыв.В ночь на 27 февраля в Ужгороде произошел пожар в
культурном центре венгров. Огонь уничтожил мебель и часть
имущества на площади 25 м². По словам Борто, пожар произошел из-за
взрыва самодельного устройства.В связи c инцидентом министерство
иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Венгрии
Любовь Непоп.27 февраля в Польше задержали подозреваемых в поджоге
офиса Общества венгерской культуры Закарпатья.Это уже второй пожар
в здании в текущем месяце. Предыдущий произошел 4 февраля. Мэр
Ужгорода Богдан Андриив заявил, что в здание бросили бутылки с
зажигательной смесью, но серьезных повреждений нет. В результате
инцидента никто не пострадал.Глава Закарпатской облгосадминистрации
Геннадий Москаль заявил 14 февраля, что злоумышленники входят
в праворадикальную организацию, члены которой участвовали в боевых
действиях на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР" и "ДНР". 21 февраля
он уточнил, что здание Общества венгерской культуры Закарпатья
пытались поджечь польские радикалы Адриан Марглевски
и Томаш Рафал Шимковьяк из организации "Фаланга".
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