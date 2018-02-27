Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что 21 февраля в Оболонском суде правоохранители действовали "толерантно и эффективно", учитывая повышенные меры безопасности из-за ожидаемого приезда первого лица государства. Журналисток осматривали в суде, где должен был состояться допрос Порошенко Фото: pravda.com.ua "Мероприятие, в котором принимает участие президент, предусматривает повышенные меры безопасности, которые диктует Управление государственной охраны. Чтобы было толерантно и эффективно, не нарушая ничьих прав, мы пригласили офицера полиции – женщину, которая общалась с участницами этого мероприятия, женщинами", – заявил Князев.Он подчеркнул, что журналисты поддержали правоохранителей, написав, что нарушения гендерных прав не было. "Служебное расследование, я думаю, в ближайшее время, день-два-три – руководитель полиции Киева закончит и отчитается мне относительно возможных или явных нарушений, которые были в тот день", – добавил Князев.21 февраля в суде должен был проходить допрос Порошенко, однако суд разрешил провести его в режиме видеоконференции. Здание Оболонского суда Киева, где ждали президента, усиленно охраняли.В тот день охрана на входе в Оболонский суд Киева требовала от женщин расстегнуть верхнюю одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которая пыталась пройти в здание суда.Корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина заявила, что представители полиции, которые заставляли раздеваться женщин у входа в здание суда, грубо вели себя с журналистками. В отделе коммуникации Национальной полиции Киева изданию "ГОРДОН" заявили, что "женщин осматривали женщины-полицейские, мужчин – мужчины".В Оболонском районном управлении Национальной полиции города Киева было зарегистрировано заявление журналистки "Страны" Галины Студенниковой по факту превышения служебных полномочий и по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.22 февраля первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко принесла извинения журналисткам за действия правоохранителей, которые "прибегли к унизительному осмотру женщин" 21 февраля. Межфракционное депутатское объединение "Равные возможности" опубликовало заявление, в котором назвало происходящее "позорным нарушением прав человека".По словам пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко, президент считает действия силовиков в Оболонском райсуде недопустимыми.Украинский омбудсмен Валерия Лутковская назвала действия полиции "дискриминацией по половому признаку". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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