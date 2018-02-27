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Князев анонсировал окончание служебной проверки по действиям полиции, учинившей досмотр женщин в Оболонском суде
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27.02.2018 19:55
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Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что 21 февраля в
Оболонском суде правоохранители действовали "толерантно и
эффективно", учитывая повышенные меры безопасности из-за ожидаемого
приезда первого лица государства. Журналисток осматривали в суде,
где должен был состояться допрос Порошенко Фото: pravda.com.ua
"Мероприятие, в котором принимает участие президент,
предусматривает повышенные меры безопасности, которые диктует
Управление государственной охраны. Чтобы было толерантно и
эффективно, не нарушая ничьих прав, мы пригласили офицера полиции –
женщину, которая общалась с участницами этого мероприятия,
женщинами", – заявил Князев.Он подчеркнул, что журналисты
поддержали правоохранителей, написав, что нарушения гендерных прав
не было. "Служебное расследование, я думаю, в ближайшее время,
день-два-три – руководитель полиции Киева закончит и отчитается мне
относительно возможных или явных нарушений, которые были в тот
день", – добавил Князев.21 февраля в суде должен был проходить
допрос Порошенко, однако суд разрешил провести его в режиме
видеоконференции. Здание Оболонского суда Киева, где ждали
президента, усиленно охраняли.В тот день охрана на входе в
Оболонский суд Киева требовала от женщин расстегнуть верхнюю
одежду. Так была обнаружена активистка Femen, которая пыталась
пройти в здание суда.Корреспондент "Радіо Свобода" Валерия Егошина
заявила, что представители полиции, которые заставляли раздеваться
женщин у входа в здание суда, грубо вели себя с журналистками.
В отделе коммуникации Национальной полиции Киева изданию "ГОРДОН"
заявили, что "женщин осматривали женщины-полицейские,
мужчин – мужчины".В Оболонском районном управлении
Национальной полиции города Киева было зарегистрировано
заявление журналистки "Страны" Галины Студенниковой по
факту превышения служебных полномочий и по факту препятствования
законной профессиональной деятельности журналиста.22 февраля первый
вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко принесла
извинения журналисткам за действия правоохранителей, которые
"прибегли к унизительному осмотру женщин" 21 февраля.
Межфракционное депутатское объединение "Равные
возможности" опубликовало заявление, в котором назвало
происходящее "позорным нарушением прав человека".По словам
пресс-секретаря президента Украины Петра Порошенко Святослава
Цеголко, президент считает действия силовиков в Оболонском
райсуде недопустимыми.Украинский омбудсмен Валерия Лутковская
назвала действия полиции "дискриминацией по половому
признаку".
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