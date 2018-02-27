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По информации сайта championat.com, Всемирное антидопинговое
агентство внесло изменения в кодексы, что исключает с 1 апреля
проведение международных турниров в России, где национальное
антидопинговое агентство не признано. Однако в ВАДА заявили, что до
2021 года будет действовать нынешняя редакция кодекса, где нет
прямого запрета на организацию соревнований в РФ. Российское
антидопинговое агентство лишено аккредитации ВАДА, следовательно у
России могут возникнуть проблемы с заявками на проведение
международных соревнований Фото: EPA Новый международный стандарт
соответствия кодексу ВАДА для подписавших сторон (ISCCS)
был принят в ноябре 2017 года. Тогда же ВАДА отказалось
восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство
(РУСАДА) из-за невыполнения требований, выдвинутых после
расследования допингового скандала комиссией Ричарда
Макларена.Россия, таким образом, не является подписантом ISCCS,
вступающего в силу 1 апреля.Российское издание.утверждает, что ВАДА
"пришлось серьезно редактировать даже свой кодекс", изменяя статью
20.3.11, в которой говорится:, чтобы заявки на
проведение чемпионатов мира принимались только от тех
стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили
конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные
олимпийские комитеты, национальные паралимпийские комитеты и
национальные антидопинговые организации были признаны
соответствующими кодексу.В ISCCS эта статья изложена следующим
образом:Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и
других международных спортивных мероприятий от тех стран,
правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию
ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские
комитеты и национальные антидопинговые организации были
признаны соответствующими кодексу."С 1 апреля 2018 года и до
тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые
заявки России на проведение международных соревнований, поданные в
федерации, подписавшие кодекс ВАДА, даже не будут
рассматриваться. Сразу в шредер, как говорится. Иными словами, с
теми турнирами, контракты на которые уже подписаны, ничего не
будет. А вот после окончания срока их действия у России не будет
никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и
мотогонок, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта,
шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр", –
пишет автор статьи на сайте championat.com.Вместе с тем, на
сайте ВАДА отсутствуют упоминания об изменениях в кодексе
организации. Действующая редакция останется в силе до 2021 года, а
процесс подачи редакционных правок и их утверждение продлятся до
2019 года.ISCCS является отдельным, одобренным ВАДА документом,
выполнять положения которого подписанты обязуются в целях
"гармонизации антидопинговых программ на национальном и
международном уровнях".Как сообщили в пресс-службе ВАДА сайту
life.ru, поскольку РУСАДА в данный момент не соответствует
кодексу агентства, международным федерациям рекомендовано избегать
проведения чемпионатов мира в России, однако о полном запрете речь
не идет.Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в
ноябре 2015 года, когда ВАДА опубликовало доклад, в
котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В
отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное
применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое
запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА
антидопинговой лаборатории в Москве.Независимая комиссия Макларена
в 2016 году привела подробности государственной поддержки
допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб
чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи.Национальный олимпийский комитет РФ был отстранен от зимней
Олимпиады 2018 года, россияне участвовали в Играх как "олимпийские
атлеты из России".
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