По информации сайта championat.com, Всемирное антидопинговое агентство внесло изменения в кодексы, что исключает с 1 апреля проведение международных турниров в России, где национальное антидопинговое агентство не признано. Однако в ВАДА заявили, что до 2021 года будет действовать нынешняя редакция кодекса, где нет прямого запрета на организацию соревнований в РФ. Российское антидопинговое агентство лишено аккредитации ВАДА, следовательно у России могут возникнуть проблемы с заявками на проведение международных соревнований Фото: EPA Новый международный стандарт соответствия кодексу ВАДА для подписавших сторон (ISCCS) был принят в ноябре 2017 года. Тогда же ВАДА отказалось восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за невыполнения требований, выдвинутых после расследования допингового скандала комиссией Ричарда Макларена.Россия, таким образом, не является подписантом ISCCS, вступающего в силу 1 апреля.Российское издание.утверждает, что ВАДА "пришлось серьезно редактировать даже свой кодекс", изменяя статью 20.3.11, в которой говорится:, чтобы заявки на проведение чемпионатов мира принимались только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты, национальные паралимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.В ISCCS эта статья изложена следующим образом:Принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу."С 1 апреля 2018 года и до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в федерации, подписавшие кодекс ВАДА, даже не будут рассматриваться. Сразу в шредер, как говорится. Иными словами, с теми турнирами, контракты на которые уже подписаны, ничего не будет. А вот после окончания срока их действия у России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр", – пишет автор статьи на сайте championat.com.Вместе с тем, на сайте ВАДА отсутствуют упоминания об изменениях в кодексе организации. Действующая редакция останется в силе до 2021 года, а процесс подачи редакционных правок и их утверждение продлятся до 2019 года.ISCCS является отдельным, одобренным ВАДА документом, выполнять положения которого подписанты обязуются в целях "гармонизации антидопинговых программ на национальном и международном уровнях".Как сообщили в пресс-службе ВАДА сайту life.ru, поскольку РУСАДА в данный момент не соответствует кодексу агентства, международным федерациям рекомендовано избегать проведения чемпионатов мира в России, однако о полном запрете речь не идет.Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда ВАДА опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали "прямое запугивание и вмешательство" в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.Независимая комиссия Макларена в 2016 году привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.Национальный олимпийский комитет РФ был отстранен от зимней Олимпиады 2018 года, россияне участвовали в Играх как "олимпийские атлеты из России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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