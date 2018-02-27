Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук свободно посещал территорию посольства России в Буэнос-Айресе, хотя не работал в дипломатической миссии, пишет Republic со ссылкой на источники. Отправка чемоданов с кокаином, обнаруженным в школе при посольстве РФ Фото: Gendarmería Nacional / Twitter Собеседник издания рассказал, что Ковальчук часто бывал на территории посольства России в Буэнос-Айресе и мог свободно его посещать, хотя не работал в дипломатической миссии. Еще до приезда в Аргентину Ковальчук познакомился с еще одним фигурантом дела – Али Абяновым.Источник Republic уточнил, что Абянов выполнял технические задачи в структуре МИД РФ и несколько лет занимался ремонтом в посольстве Германии в Москве, где в то же время работал Ковальчук.В распоряжении издания имеются материалы дела, согласно которым прежний гендиректор ООО "Центр правовых услуг" Владимир Калмыков, прежний менеджер московской компании Иштимир Худжамов и безработный Абянов задержаны в России 13 декабря 2017 года.14 декабря 2017 года Тверской суд арестовал их на два месяца по делу о производстве, сбыте или пересылке наркотиков в отдельно крупном размере. По данным Republic, все фигуранты дела отрицают свою вину и называют обвинение провокацией, при этом Калмыков идет на сотрудничество со следствием.Калмыков и Худжамов заявили в суде, что ждали из Аргентины груз кофе, а не кокаин.Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля. Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли нашел 12 чемоданов с наркотиком в здании посольской школы. Коронелли сообщил о подозрительной находке аргентинским властям. Те обнаружили в чемоданах 389 килограммов кокаина, стоимость которого в России могла составить около €50 млн.22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе. Партию наркотика могли заготовить для реализации на чемпионате мира по футболу в РФ летом этого года, когда цена груза выросла бы в несколько раз.По данным The Telegraph, россиянин, организовавший схему по переправке дипломатической почтой из Аргентины в Россию 389 кг кокаина, объявлен в розыск через Интерпол. Как писала газета, план российских наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию доставят самолетом секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.Упаковки с наркотиками заменили пакетами с мукой. В сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить поставку. В декабре 2017 года муку под видом кокаина доставили в Россию дипломатической почтой на самолете Патрушева, который посетил Аргентину, чтобы представлять РФ на инаугурации президента Маурисио Макри.После этого были задержаны прежний сотрудник посольства в Аргентине Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Калмыков и Худжамов. В Аргентине был арестован Иван Близнюк, который якобы приобрел кокаин, а также его знакомый Александр Чикало, перевозивший чемоданы в аэропорт. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года россии россию ковальчук калмыков Теги: мир