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Подозреваемый в организации поставок кокаина через посольство РФ говорил с своей связи со спецслужбами
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27.02.2018 20:10
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Предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию
Андрей Ковальчук свободно посещал территорию посольства России в
Буэнос-Айресе, хотя не работал в дипломатической миссии, пишет
Republic со ссылкой на источники. Отправка чемоданов с кокаином,
обнаруженным в школе при посольстве РФ Фото: Gendarmería Nacional /
Twitter Собеседник издания рассказал, что Ковальчук часто бывал на
территории посольства России в Буэнос-Айресе и мог свободно его
посещать, хотя не работал в дипломатической миссии. Еще до приезда
в Аргентину Ковальчук познакомился с еще одним фигурантом дела –
Али Абяновым.Источник Republic уточнил, что Абянов выполнял
технические задачи в структуре МИД РФ и несколько лет
занимался ремонтом в посольстве Германии в Москве, где в то же
время работал Ковальчук.В распоряжении издания имеются материалы
дела, согласно которым прежний гендиректор ООО "Центр правовых
услуг" Владимир Калмыков, прежний менеджер московской компании
Иштимир Худжамов и безработный Абянов задержаны в России 13 декабря
2017 года.14 декабря 2017 года Тверской суд арестовал их на два
месяца по делу о производстве, сбыте или пересылке наркотиков в
отдельно крупном размере. По данным Republic, все фигуранты дела
отрицают свою вину и называют обвинение провокацией, при этом
Калмыков идет на сотрудничество со следствием.Калмыков и Худжамов
заявили в суде, что ждали из Аргентины груз кофе, а не кокаин.Об
уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором
фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля.
Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в
Аргентине Виктор Коронелли нашел 12 чемоданов с наркотиком в здании
посольской школы. Коронелли сообщил о подозрительной находке
аргентинским властям. Те обнаружили в чемоданах 389 килограммов
кокаина, стоимость которого в России могла составить около €50
млн.22 февраля аргентинские СМИ сообщили, что правоохранители
Аргентины и РФ провели совместную операцию и не дали наладить
наркотрафик через российское посольство в Буэнос-Айресе. Партию
наркотика могли заготовить для реализации на чемпионате мира по
футболу в РФ летом этого года, когда цена груза выросла бы в
несколько раз.По данным The Telegraph, россиянин,
организовавший схему по переправке дипломатической почтой из
Аргентины в Россию 389 кг кокаина, объявлен в розыск через
Интерпол. Как писала газета, план российских
наркоторговцев-дипломатов предполагал, что наркотики в Россию
доставят самолетом секретаря Совета безопасности РФ
Николая Патрушева.Упаковки с наркотиками заменили пакетами с мукой.
В сумки установили GPS-приемники, чтобы отследить поставку. В
декабре 2017 года муку под видом кокаина доставили в Россию
дипломатической почтой на самолете Патрушева, который посетил
Аргентину, чтобы представлять РФ на инаугурации президента Маурисио
Макри.После этого были задержаны прежний сотрудник посольства в
Аргентине Абьянов, а также пришедшие за чемоданами Калмыков и
Худжамов. В Аргентине был арестован Иван Близнюк, который
якобы приобрел кокаин, а также его знакомый Александр Чикало,
перевозивший чемоданы в аэропорт.
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