Полиция изъяла 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази

Отмечается, что правоохранители остановили на выезде из столицы Mercedes, в салоне которого обнаружили марихуану, экстази и амфетамин, - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что организатор - ранее судимый 26-летний киевлянин создал группы в социальных сетях, которые специализировались на организации нарковечеринок на территории всей Украины. После перевода денег на банковский счет группировки преступник снимал элитное жилье, заказывал алкоголь и, вероятно, сбывал там наркотики и психотропные вещества.

Фото: Национальная полиция

По данным полиции, участники вечеринок собирались в центре Киева, после чего их завозили в арендованные для встреч имения. По дороге к месту вечеринки правоохранители перехватили микроавтобус, в котором находились молодые люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме этого, у правоохранителей есть все основания полагать, что сбытом запрещенных веществ также занимались двое мужчин 1994 и в 1986 года рождения и женщина 1996 года рождения. В них работники полиции изъяли 30 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина и 8 таблеток экстази. По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции расследуется уголовное производство по статье 309 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта") Уголовного кодекса Украины.