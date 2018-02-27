Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула написала генпрокурору Юрию Луценко, что убийство журналиста Павла Шеремета было совершено с целью запугивания журналистов. Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года Фото: EPA В заявлении о совершении уголовного преступления отмечается, что убийцы Шеремета хотели получить психологический эффект от совершенного в многолюдном месте террористического акта и вызвать панику и неуверенность в собственной безопасности."Очевидной целью террористов является запугивание журналистов, поскольку Павел был известным в Украине, Беларуси и России журналистом. Его критика власти в Беларуси стала причиной лишения гражданства Беларуси. В Украине Шеремет делал остросюжетные репортажи..." – говорится в заявлении.Притула подчеркнула, что Шеремет "последовательно разоблачал коррупционные схемы властных структур и олигархов в Украине".Она отметила, что досудебное расследование по факту умышленного убийства Шеремета за 12 месяцев следствия не дало никакого результата, а исполнители и заказчики преступления не установлены.Главред издания попросила генпрокурора немедленно начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (совершение террористического акта, приведшего к гибели человека).Притула также попросила признать ее потерпевшей в уголовном производстве.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице "Украинской правды" и его гражданской жене Алене Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В июне 2017 года председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщала, что в рамках досудебного расследования в деле Шеремета допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а также изъяли видеозаписи с камер наблюдения.В сентябре 2017 года стало известно, что Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета. В феврале 2018 года Нацполиция отказалась предоставить данные о составе следственной группы, расследующей убийство журналиста, а также о количестве томов дела. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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