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Притула попросила от Генпрокуратуры расследовать убийство Шеремета как теракт
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27.02.2018 20:18
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Редактор-основатель "Украинской правды" Алена Притула написала
генпрокурору Юрию Луценко, что убийство журналиста Павла Шеремета
было совершено с целью запугивания журналистов. Шеремет был убит в
Киеве 20 июля 2016 года Фото: EPA В заявлении о совершении
уголовного преступления отмечается, что убийцы Шеремета хотели
получить психологический эффект от совершенного в многолюдном месте
террористического акта и вызвать панику и неуверенность в
собственной безопасности."Очевидной целью террористов является
запугивание журналистов, поскольку Павел был известным в Украине,
Беларуси и России журналистом. Его критика власти в Беларуси стала
причиной лишения гражданства Беларуси. В Украине Шеремет делал
остросюжетные репортажи..." – говорится в заявлении.Притула
подчеркнула, что Шеремет "последовательно разоблачал коррупционные
схемы властных структур и олигархов в Украине".Она отметила, что
досудебное расследование по факту умышленного убийства Шеремета за
12 месяцев следствия не дало никакого результата, а исполнители и
заказчики преступления не установлены.Главред издания попросила
генпрокурора немедленно начать расследование по факту совершения
уголовного преступления по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины
(совершение террористического акта, приведшего к гибели
человека).Притула также попросила признать ее потерпевшей в
уголовном производстве.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в
Киеве в результате взрыва машины, принадлежавшей соосновательнице
"Украинской правды" и его гражданской жене Алене
Притуле. Следствие рассматривает пять версий мотивов
убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке
(вместо Притулы), критические публикации в издании "Украинская
правда" и выступления на "Радио Вести", дестабилизация ситуации в
Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.В июне
2017 года председатель парламентского комитета по вопросам
свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар сообщала,
что в рамках досудебного расследования в деле Шеремета
допросили более 3000 человек, в том числе и очевидцев взрыва, а
также изъяли видеозаписи с камер наблюдения.В сентябре 2017 года
стало известно, что Национальная полиция засекретила все
решения судов по делу об убийстве Шеремета. В феврале 2018
года Нацполиция отказалась предоставить данные о составе
следственной группы, расследующей убийство журналиста, а также о
количестве томов дела.
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