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|САП планирует обжаловать решение суда оставить Труханова в должности
|27.02.2018 20:18
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В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делуВ специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют о намерении обжаловать отказ суда отстранить Геннадия Труханова от должности городского головы Одессы.
Геннадий Труханов Фото:mayak.org.ua
"Мы не в восторге от этого решения. Мы считаем, что у нас были довольно обоснованные основания утверждать, что такая защита обеспечения уголовного производства как отстранение необходимо в этом уголовном производстве... На 99% я могу сказать, что мы будем оспаривать это решение", - сказал прокурор САП Виталий Кравец, передает "Радио Свобода".
В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делу, влияния на свидетелей, большинство которых - работники аппарата горсовета.
Напомним, сегодня, 27 февраля, Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.
Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.
14 февраля Труханов прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь, где его задержали пограничники и передали сыщикам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Правоохранители также вручили Труханову сообщение о подозрении.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрении главе Одесского горсовета Геннадию Труханову и еще четырем чиновникам мэрии по делу о продаже завода "Краян". Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн в частной структуры, что на начало 2016 году купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.