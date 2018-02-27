В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делу

"Мы не в восторге от этого решения. Мы считаем, что у нас были довольно обоснованные основания утверждать, что такая защита обеспечения уголовного производства как отстранение необходимо в этом уголовном производстве... На 99% я могу сказать, что мы будем оспаривать это решение" , - сказал прокурор САП Виталий Кравец, передает " Радио Свобода ".

В прокуратуре считают, что есть риск уничтожения или подделки документов, имеющих значение по делу, влияния на свидетелей, большинство которых - работники аппарата горсовета.

Напомним, сегодня, 27 февраля, Соломенский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного поручительства.

14 февраля Труханов прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь , где его задержали пограничники и передали сыщикам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Правоохранители также вручили Труханову сообщение о подозрении.