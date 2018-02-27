Единство международного сообщества в "украинском" вопросе противоречит ожиданиям президента России Владимира Путина, отметил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Волкер: США разочарованы недостатком прогресса со стороны России в имплементации Минских соглашений Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook Волкер заявил, что США разочарованы недостатком прогресса со стороны России в имплементации Минских соглашений, следовательно "конфликт в Украине не заморожен и не стабилен".Он сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков в ходе совместных встреч заверял его, что Россия "вернется со своими предложениями", но в течение последнего месяца этого не произошло."Россия может активизировать переговоры по Донбассу "после перевыборов Путина", - сказал Волкер.Он отметил, что такая позиция России была ожидаемой, учитывая избирательный процесс.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.В сентябре 2017 года представители России, Украины, США, Франции и Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях Донбасса.Переговоры ведут также спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков. Они встречались 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде, а также 26 января в Дубае. Как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, последняя встреча спецпредставителя США по Украине с помощником президента РФ была безрезультатной. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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