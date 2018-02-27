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Волкер: Россия может активизировать переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе после выборов президента
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27.02.2018 20:26
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Единство международного сообщества в "украинском" вопросе
противоречит ожиданиям президента России Владимира Путина, отметил
спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
Волкер: США разочарованы недостатком прогресса со стороны
России в имплементации Минских соглашений Фото: Генеральний штаб
ЗСУ / Facebook Волкер заявил, что США разочарованы недостатком
прогресса со стороны России в имплементации Минских соглашений,
следовательно "конфликт в Украине не заморожен и не стабилен".Он
сообщил, что помощник президента России Владислав Сурков в ходе
совместных встреч заверял его, что Россия "вернется со своими
предложениями", но в течение последнего месяца этого не
произошло."Россия может активизировать переговоры по Донбассу
"после перевыборов Путина", - сказал Волкер.Он отметил, что такая
позиция России была ожидаемой, учитывая избирательный
процесс.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие
согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015
года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от
линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также
восстановление полного контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях.В
сентябре 2017 года представители России, Украины, США, Франции и
Германии начали переговоры о размещении миротворческой миссии
ООН на оккупированных территориях Донбасса.Переговоры ведут также
спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер и помощник
президента РФ Владислав Сурков. Они встречались 21
августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в
Белграде, а также 26 января в Дубае. Как заявил министр
иностранных дел Украины Павел Климкин, последняя встреча
спецпредставителя США по Украине с помощником президента
РФ была безрезультатной.
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