Министерство юстиции Украины пригласило журналистов в Лукьяновское СИЗО в Киеве и показало изнутри один из старейших корпусов изолятора "Катьку", который построили почти 200 лет назад

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Источник: Радио Свобода / Сергей Нужненко

Корпуса СИЗО имеют особые названия. Старейший корпус называется "Катенькой". Существует сказка, хотя и ошибочно, что этот корпус построили за Екатерины II, хотя этот корпус возвели в 1859-1862 годах, за царя Александра II. Второй старый корпус называется "Столипинка". Этот корпус был построен во времена Столыпина. К этому корпусу пристроены два корпуса "брежневки", построенные в советское время, и "Кучмовка", построенный во времена уже независимой Украины. Существует отдельный корпус "Малолетка", хотя "старожилы" называют его "Сталинкой". Также есть отдельный корпус ЖК (женский корпус) и "Больничка"

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Этому корпусу Лукьяновского СИЗО, известном в народе как "Катенька", почти 200 лет. Сейчас здесь содержится 140 человек, и условия их проживания Европейский суд по правам человека признал настоящей пыткой

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

На местном языке камера называется "дом". В таких двадцатиметровых помещениях живут по 10 задержанных. Хотя, по всем возможным нормам, на одного заключенного должно быть выделено не менее 4 квадратных метра

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

В криминальных кругах СИЗО известно как "Дед Лукьян". По одной из местных легенд, во время строительства "Катьки" в стены замуровали живого человека, заключенного деда Лукьяна

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

В ужасных условиях посреди грязи и плесени продолжают удерживать людей. Задержанные проводят в таких камерах по несколько лет, пока идут суды и следственные действия

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

По словам работников СИЗО, последний ремонт коммуникаций в корпусе проводился в 50-60-х годах прошлого века

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Женский корпус СИЗО начали ремонтировать

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Кроме нынешнего генпрокурора Юрия Луценко, в стенах Лукьяновского СИЗО в разные времена приговора ждали Юлия Тимошенко, Вячеслав Чорновил, Сергей Параджанов, Максим Рыльский, Михаил Грушевский и многие другие известные личности

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Транзитные камеры - здесь заключенные живут временно, а затем их отправляют в другие места лишения свободы

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Утром 9 февраля 1923 года в Лукьяновской тюрьме приговорены к расстрелу украинские казаки и атаманы Холодного Яра завладели пистолетом охранника, захватили ружья и патроны в канцелярии тюрьмы и подняли восстание

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

На территории тюрьмы действовала тюремная церковь, которая в советские времена была переоборудована под камеры, в 2013 году здесь построили новое здание церкви

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Одной из маленьких удовольствий является возможность держать заключенным в камерах котов, которые не только ловят мышей, но и дарят хотя и призрачный, но "домашний уют и тепло"

Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода