На сайте RussianPlanes указывался номер российского правительственного борта, который забирал из аэропорта Буэнос-Айреса муку, упакованную под видом кокаина. После публикации расследования РБК сайт был удален. Самолет авиаотряда "Россия" находился в аэропорту аргентинской столицы 6 декабря Фото: Aviones En Ezeiza / Twitter Сообщение о закрытии проекта появляется при попытке зайти на любую страницу: "Сайт удален по собственной инициативе, окончательно и бесповоротно".Владелец проекта с никнеймом Kiba также удалил соответствующую группу во "ВКонтакте", собственную страницу и сайт RussianShips, посвященный кораблям,сообщает "Медиазона".В разговоре с изданием Kiba сказал, что проект – его личное хобби, а информация компилировалась с разных сайтов автоматически."Я увидел новость на РБК и решил удалить сайт, потому что мы здесь ни при чем. Никто от меня не требовал этого сделать", – заявил он.Журналисты РБК сравнили бортовой номер судна, на которое 6 декабря 2017 года грузили мешки с поддельным кокаином в аэропорту Буэнос-Айреса, с данными о самолете на сайте RussianPlanes. Самолет Ил-96 был передан государственному авиаотряду "Россия" в августе 2016 года. Этот лайнер перевозил первых лиц государства, о чем также свидетельствовали данные RussianPlanes.22 февраля министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала, что в декабре 2017 года груз "кокаина" был как осторожный багаж отправлен "на российском правительственном самолете".Управление делами президента РФ 27 февраля заявило, что фотографии Ил-96 было "легко сфальсифицировать".Сообщалось, что правоохранители Аргентины и РФ провели совместную операцию по прекращению наркотрафика через российское посольство в Буэнос-Айресе.По официальной версии, в декабре 2016 года посол РФ Виктор Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками.После прибытия груза в Россию в декабре 2017 года были задержаны три человека, в том числе прежний сотрудник посольства Али Абьянов.Президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и его помощник, прежний аргентинский полицейский Иван Близнюк, обсуждали по телефону, как отзыв Коронелли поможет вернуть прежние объемы наркоторговли через дипломатические каналы.Чикало и Близнюк задержаны аргентинскими властями.Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, по данным ФСБ, скрывается в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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