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Владелец закрыл сайт, упомянутый в расследовании об участии правительственного авиаотряда РФ в "кокаиновом деле"
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27.02.2018 20:34
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На сайте RussianPlanes указывался номер российского
правительственного борта, который забирал из аэропорта
Буэнос-Айреса муку, упакованную под видом кокаина. После публикации
расследования РБК сайт был удален. Самолет авиаотряда "Россия"
находился в аэропорту аргентинской столицы 6 декабря Фото: Aviones
En Ezeiza / Twitter Сообщение о закрытии
проекта появляется при попытке зайти на любую страницу:
"Сайт удален по собственной инициативе, окончательно и
бесповоротно".Владелец проекта с никнеймом Kiba также удалил
соответствующую группу во "ВКонтакте", собственную страницу
и сайт RussianShips, посвященный
кораблям,сообщает "Медиазона".В разговоре с изданием
Kiba сказал, что проект – его личное хобби, а информация
компилировалась с разных сайтов автоматически."Я увидел новость на
РБК и решил удалить сайт, потому что мы здесь ни при чем. Никто от
меня не требовал этого сделать", – заявил он.Журналисты РБК
сравнили бортовой номер судна, на которое 6 декабря 2017 года
грузили мешки с поддельным кокаином в аэропорту Буэнос-Айреса, с
данными о самолете на сайте RussianPlanes. Самолет Ил-96 был
передан государственному авиаотряду "Россия" в августе 2016 года.
Этот лайнер перевозил первых лиц государства, о чем также
свидетельствовали данные RussianPlanes.22 февраля министр
национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич рассказала,
что в декабре 2017 года груз "кокаина" был как осторожный багаж
отправлен "на российском правительственном самолете".Управление
делами президента РФ 27 февраля заявило, что фотографии Ил-96 было
"легко сфальсифицировать".Сообщалось, что правоохранители
Аргентины и РФ провели совместную операцию по
прекращению наркотрафика через российское посольство в
Буэнос-Айресе.По официальной версии, в декабре 2016 года посол
РФ Виктор Коронелли сообщил аргентинским спецслужбам об обнаружении
в здании посольской школы 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389
кг. Наркотик заменили мукой, а чемоданы оснастили
GPS-датчиками.После прибытия груза в Россию в декабре 2017 года
были задержаны три человека, в том числе прежний сотрудник
посольства Али Абьянов.Президент фонда MORAL ("Русские
православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и его
помощник, прежний аргентинский полицейский Иван
Близнюк, обсуждали по телефону, как отзыв Коронелли поможет
вернуть прежние объемы наркоторговли через дипломатические
каналы.Чикало и Близнюк задержаны аргентинскими
властями.Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей
Ковальчук, по данным ФСБ, скрывается в Германии.
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