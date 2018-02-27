Сводка Новостей
- В Нацбанке опасаются усиления трудовой миграции украинцев
- Ярослав Дубневич: На железной дороге еженедельно фиксируется гибель 8–10 человек от наезда подвижного состава
- С экс-помощника Манафорта могут снять обвинения
- Серебряков о предложении не снимать критикующих РФ актеров: Это какая-то глупость
- Олега Сенцова нашли в колонии в Лабытнанге, - адвокат
|Главой Нацслужбы здоровья стал представитель частной клиники Олег Петренко
|27.02.2018 20:34
|
Руководителем органа, который будет контролировать 100 млрд госсредств на медицину, выбрали топ-менеджера ISIDАВ конкурсе на руководителя национальной службы здоровья победил заместитель гендиректора частной клиники ISIDA Олег Петренко.
Фото zdorov-info.com.ua
По результатам трех этапов он набрал наибольшее количество баллов - 14,64.
Второе место занял Андрей Вишневский, прежний заместитель министра юстиции. Он набрал 13,16 баллов.
Олег Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева. Перед работой в ISIDA он был первым заместителем гендиректора клиники "Оберег".
В 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения.
Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.
Для Национальной службы здоровья, которая будет единственным заказчиком медицинских услуг, предусмотрены 8,2 млрд грн, из которых 8 млрд грн будут направлены на финансирование предоставления первичной медицинской помощи.
Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун говорит, что объем финансирования сферы здравоохранения будет увеличено до 2020 года до 85 млрд гривен.