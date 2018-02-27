Руководителем органа, который будет контролировать 100 млрд госсредств на медицину, выбрали топ-менеджера ISIDА

По результатам трех этапов он набрал наибольшее количество баллов - 14,64.

Второе место занял Андрей Вишневский, прежний заместитель министра юстиции. Он набрал 13,16 баллов.

Олег Петренко имеет опыт менеджмента крупнейших частных клиник Киева. Перед работой в ISIDA он был первым заместителем гендиректора клиники "Оберег".

В 2005-2006 годах был советником министра здравоохранения.

Петренко был одним из 12 экспертов, которые разрабатывали концепцию реформирования системы здравоохранения, которая легла в основу принятого Верховной Радой закона.

Для Национальной службы здоровья, которая будет единственным заказчиком медицинских услуг, предусмотрены 8,2 млрд грн, из которых 8 млрд грн будут направлены на финансирование предоставления первичной медицинской помощи.