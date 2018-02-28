Президент РФ Владимир Путин будет продолжать вмешиваться в американскую политику, считает глава Агентства национальной безопасности и Киберкомандования США Майк Роджерс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Россия заплатила "низкую цену" за вмешательства в дела США, считает адмирал Майк Роджерс Фото: defense.gov По мнению Роджерса, реакция США позволила президенту РФ Владимиру Путину прийти к выводу, что он может продолжать эту деятельность, так как "цена невелика".Роджерс подчеркнул, что он предпринял шаги для ответа на эту угрозу, но ни президент Дональд Трамп, ни министр обороны Джеймс Мэттис не предоставили ему никаких дополнительных полномочий для противодействия усилиям России. Сам адмирал заверил комитет, что пытался быть "хорошим, активным командующим".По мнению сенатора-демократа Джека Рида, показания Роджерса свидетельствуют о том, что власти США "сидят и ждут" вместо того, чтобы ответить на российское вмешательство. В ответ Роджерс повторно подчеркнул, что у него недостаточно полномочий, чтобы удерживать РФ. По мнению адмирала, такими полномочиями наделены президент и министр обороны.АР отмечает, что адмирал уходит в отставку и его появление перед комитетом по вопросам вооруженных сил Сената было последним.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".10 декабря 2016 года ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь Трампу одержать победу. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал такие обвинения "непристойными". В опубликованном докладе американской разведки говорится, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Обвиняемыми являются российский предприниматель Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", а также Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Ирина Каверзина, Глеб Васильченко, Владимир Венков. В деле фигурируют компании "Агентство интернет-исследований“, “Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг"В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность введения новых санкций против России в ответ на вмешательство в выборы главы американского государства и кибератаки в 2017 году.В феврале 2018 года Госдепартамент США и Пентагон достигли соглашения о выделении не менее $40 млн на борьбу с российской пропагандой, поддерживаемой отдельными государствами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что роджерс президент выборы Теги: мир