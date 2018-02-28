После обнаружения наркотиков в российском посольстве правоохранители усилили контроль в аэропорту, сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич. Еще одну партию наркотиков изъяли у россиянина в Буэнос-Айресе Фото: Patricia Bullrich / Facebook При досмотре багажа гражданина РФ правоохранители выявили в чемодане двойное дно, под которым были обнаружены пакеты с наркотиками.По словам Буллрич, меры досмотра были ужесточены после того, как полиция обнаружила 389 кг кокаина в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе. https://www.facebook.com/bullrichpatricia/posts/10156343527684994 Имя задержанного не называется.Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля. Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил местным властям, что в здании посольской школы обнаружены 12 чемоданов с 389 кг кокаина.Правоохранители подменили наркотики мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками.Буллрич рассказала, что в декабре 2017 года груз "кокаина" был как осторожный багаж отправлен в Москву "на российском правительственном самолете".После прибытия груза в Россию в декабре 2017 года были задержаны три человека, в том числе прежний сотрудник посольства Али Абьянов.Еще двое фигурантов дела, президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и прежний аргентинский полицейский Иван Близнюк, задержаны аргентинскими властями.Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, по данным ФСБ, скрывается в Германии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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