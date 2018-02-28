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|В аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 4 кг кокаина
|28.02.2018 02:06
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https://www.facebook.com/bullrichpatricia/posts/10156343527684994
Имя задержанного не называется.Об уголовном деле о международной торговле наркотиками, в котором фигурируют российские дипломаты, стало известно 22 февраля. Расследование началось в декабре 2016 года, когда посол России в Аргентине Виктор Коронелли сообщил местным властям, что в здании посольской школы обнаружены 12 чемоданов с 389 кг кокаина.Правоохранители подменили наркотики мукой, а чемоданы оснастили GPS-датчиками.Буллрич рассказала, что в декабре 2017 года груз "кокаина" был как осторожный багаж отправлен в Москву "на российском правительственном самолете".После прибытия груза в Россию в декабре 2017 года были задержаны три человека, в том числе прежний сотрудник посольства Али Абьянов.Еще двое фигурантов дела, президент фонда MORAL ("Русские православные меценаты в Латинской Америке") Александр Чикало и прежний аргентинский полицейский Иван Близнюк, задержаны аргентинскими властями.Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, по данным ФСБ, скрывается в Германии.
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