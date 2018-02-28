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Президент Федерации биатлона Украины считает, что сборная не должна бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
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28.02.2018 02:14
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Министерство молодежи и спорта должно решить, можно ли сборной
участвовать в заключительном этапе Кубка мира в Тюмене, отметил
президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Брынзак: Как
человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать
Скриншот: XSPORT.ua / YouTube "Моя позиция по данному вопросу
следующая. Здесь есть сугубо спортивная и политическая
составляющие. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные
соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных
федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и,
в нашем случае, Кубка IBU, мы можем ехать", – отметил он.При
этом Брынзак уточнил, что принимать приглашение на участие в
коммерческих соревнованиях сборной Украины не разрешали."Я как
человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны
ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем
зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем
квоту – ее заберет та же Россия. Но если на политическом
уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих
соревнованиях, – пусть министерство принимает решение, и мы
его будем обязаны выполнять", – сказал он.Этап Кубка мира по
биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта. Бойкотировать
соревнования намерены спортсмены из США, Чехии и Канады. Таким
образом они протестуют против систематического применения допинга
российскими спортсменами в последние годы.
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