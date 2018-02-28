Министерство молодежи и спорта должно решить, можно ли сборной участвовать в заключительном этапе Кубка мира в Тюмене, отметил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Брынзак: Как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать Скриншот: XSPORT.ua / YouTube "Моя позиция по данному вопросу следующая. Здесь есть сугубо спортивная и политическая составляющие. Есть приказ министра спорта о том, что на официальные соревнования, проводимые в России, но под эгидой международных федераций, таких как чемпионаты мира и Европы, этапы Кубка мира и, в нашем случае, Кубка IBU, мы можем ехать", – отметил он.При этом Брынзак уточнил, что принимать приглашение на участие в коммерческих соревнованиях сборной Украины не разрешали."Я как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия. Но если на политическом уровне посчитают, что мы не должны принимать участие в этих соревнованиях, – пусть министерство принимает решение, и мы его будем обязаны выполнять", – сказал он.Этап Кубка мира по биатлону должен пройти в Тюмени с 22-го по 25 марта. Бойкотировать соревнования намерены спортсмены из США, Чехии и Канады. Таким образом они протестуют против систематического применения допинга российскими спортсменами в последние годы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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