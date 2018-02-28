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Спецпрокурор Мюллер решил снять часть обвинений с экс-советника Трампа Гейтса
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28.02.2018 02:22
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Ходатайство, которое спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в
федеральный суд в штате Вирджиния, касается отмены претензий к
бывшему советнику избирательного штаба главы Белого дома Дональда
Трампа Рика Гейтса по делам о налоговом мошенничестве и банковских
махинациях. Гейтс пошел на сделку со следствием Фото: EPA
Отмечается, что этот шаг является частью сделки между следствием и
Гейтсом. Ходатайство, которое подали в федеральный суд Александрии
в штате Вирджиния, касается отмены претензий к политконсультанту по
делам о налоговом мошенничестве и банковских махинациях, уточнил
телеканал Fox. 30 октября 2017 года Гейтса и Манафорта
обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально
им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но позже перечень
расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи
получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С
2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн.
Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США.
Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.Оба находились
под домашним арестом, но в декабре 2017-го суд разрешил
Манафорту переехать во Флориду и обязал его носить электронный
браслет, а Гейтсу меру пресечения отменили в январе 2018-го.23
февраля Гейтс признал себя виновным в заговоре против
США и даче ложных показаний. Ему грозит до шести лет
заключения, но сторона обвинения может попросить о сокращении
срока. Сразу после этого Манафорту выдвинули обвинение в
подкупе европейских политиков для лоббирования интересов властей
Украины.В 2000-х годах Манафорт консультировал украинскую
Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента
Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината
Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в
министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1
млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной
бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с
2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера
Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина.
Политтехнолог якобы разработал стра
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