Ходатайство, которое спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в федеральный суд в штате Вирджиния, касается отмены претензий к бывшему советнику избирательного штаба главы Белого дома Дональда Трампа Рика Гейтса по делам о налоговом мошенничестве и банковских махинациях. Гейтс пошел на сделку со следствием Фото: EPA Отмечается, что этот шаг является частью сделки между следствием и Гейтсом. Ходатайство, которое подали в федеральный суд Александрии в штате Вирджиния, касается отмены претензий к политконсультанту по делам о налоговом мошенничестве и банковских махинациях, уточнил телеканал Fox. 30 октября 2017 года Гейтса и Манафорта обвинили в сговоре против Соединенных Штатов. Изначально им выдвинули обвинения по 12 пунктам, но позже перечень расширили до 32 пунктов. По версии следствия, политтехнологи получили "десятки миллионов долларов" во время работы в Украине. С 2006-го по 2015 год они провели через офшоры более $75 млн. Манафорт якобы присвоил более $30 млн и скрыл это от властей США. Гейтс, по версии следствия, отмыл более $3 млн.Оба находились под домашним арестом, но в декабре 2017-го суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал его носить электронный браслет, а Гейтсу меру пресечения отменили в январе 2018-го.23 февраля Гейтс признал себя виновным в заговоре против США и даче ложных показаний. Ему грозит до шести лет заключения, но сторона обвинения может попросить о сокращении срока. Сразу после этого Манафорту выдвинули обвинение в подкупе европейских политиков для лоббирования интересов властей Украины.В 2000-х годах Манафорт консультировал украинскую Партию регионов, премьер-министра, а впоследствии президента Виктора Януковича, сотрудничал с холдингом миллиардера Рината Ахметова СКМ. По данным Bloomberg, он сообщил в министерство юстиции США, что получил от Партии регионов $17,1 млн. Имя Манафорта фигурирует в "черной бухгалтерии" Партии регионов.По данным Associated Press, с 2006-го по 2009 год Манафорт тайно работал на миллиардера Олега Дерипаску в интересах президента РФ Владимира Путина. Политтехнолог якобы разработал стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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