OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег

Об этом сообщается на сайте проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), пишет Европейская правда.

По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и что банк, вероятно, "совершил уголовное преступление", помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой является "семья Путина и ФСБ".

Сообщается, что компания Lantana Trade LLP в 2013 году подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив об ограниченном финансовом обороте и неактивном статусе. Однако ежедневно через его счета проходили огромные суммы денег.

Эстонское отделение банка не могло установить, кто контролирует компанию, которая проводила подозрительные платежи. И только после того, как переводы были уже сделаны, филиал начал внутреннее расследование, которое выявило, что настоящие владельцы компании были причастны к нескольким российским банкам, закрытым в последние годы.

В частности, эстонское отделение Danske Bank выяснило, что компания Lantana Trade LLP была связана с Промсбербанком, который лишился лицензии в 2015 году, и Русским земельным банком, членом правления которых был двоюродный брат Путина Игорь.

Вскоре эстонский филиал закрыл счет компании Lantana Trade LLP и 20 других компаний, между которыми осуществлялся обмен очень большими суммами денег.

Напомним, Федеральная резервная система СШ оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов за то, что банк не предпринял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.