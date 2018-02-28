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|11 человек пострадали на военной базе в США после контакта с неизвестным веществом, находившимся в письме
|28.02.2018 02:38
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#Update: Ft Myer Hazmat, 11 people started feeling ill after letter was opened in consolidated admin building. 3 were transported. Condition not known. Ft Myer PIO enroute.— Arlington Fire (@ArlingtonVaFD) 27 лютого 2018 р.
Военнослужащих, находившихся в административном здании базы, эвакуировали.Трое морских пехотинцев госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.
#Update: Ft Myer, 3 transported patients in stable condition. Command is scaling back incident starting to put some units in service. Investigation ongoing.— Arlington Fire (@ArlingtonVaFD) 27 лютого 2018 р.
Пожарные начали дезактивацию территории.Издание Arl Now сообщает, что у пострадавших – сильное жжение в носу, а также носовое кровотечение.В связи с инцидентом все подъезды к Форт Майер перекрыты.Для расследования инцидента на военную базу прибыли сотрудники ФБР.12 февраля письмо с белым порошком прислали в квартиру сына президента США Дональда Трампа – младшего в Нью-Йорке. 13 февраля в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне также пришел конверт, внутри которого находился порошок. В обоих случаях вещество оказалось безвредным.
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