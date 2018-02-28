Военнослужащие почувствовали себя плохо, когда вскрыли письмо. На территории базы проводится дезактивация. Проведена дезактивация зараженной территории Фото: IAFF LOCAL F253 ‏/ Twitter Инцидент произошел вечером 27 февраля. #Update: Ft Myer Hazmat, 11 people started feeling ill after letter was opened in consolidated admin building. 3 were transported. Condition not known. Ft Myer PIO enroute. — Arlington Fire (@ArlingtonVaFD) 27 лютого 2018 р. Военнослужащих, находившихся в административном здании базы, эвакуировали.Трое морских пехотинцев госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное. #Update: Ft Myer, 3 transported patients in stable condition. Command is scaling back incident starting to put some units in service. Investigation ongoing. — Arlington Fire (@ArlingtonVaFD) 27 лютого 2018 р. Пожарные начали дезактивацию территории.Издание Arl Now сообщает, что у пострадавших – сильное жжение в носу, а также носовое кровотечение.В связи с инцидентом все подъезды к Форт Майер перекрыты.Для расследования инцидента на военную базу прибыли сотрудники ФБР.12 февраля письмо с белым порошком прислали в квартиру сына президента США Дональда Трампа – младшего в Нью-Йорке. 13 февраля в офис бывшего президента Барака Обамы в Вашингтоне также пришел конверт, внутри которого находился порошок. В обоих случаях вещество оказалось безвредным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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