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|В деле о смертельном ДТП в Харькове прокурор объявил обвинительный акт
|28.02.2018 02:38
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Зайцева признала свою вину, Дронов вины не признал, но согласился давать показанияВ Харькове прокурор огласил обвинительный акт по делу о ДТП на Сумской улице, в которой погибли шесть человек.
Фото: соцсети
Радио Свобода сообщает, что во время заседания Киевского райсуда Харькова обвиняемая Елена Зайцева признала свою вину и гражданские иски, поданные потерпевшими.
Другой обвиняемый по этому делу, Геннадий Дронов, не признал вину и иски, но согласился давать показания.
Следующее судебное заседание назначено на 1 марта.
Как известно, 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей. На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.
За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.
Добавим, что подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей, им грозит до 10 лет тюрьмы.
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