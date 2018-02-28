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В деле о смертельном ДТП в Харькове прокурор объявил обвинительный акт
28.02.2018 02:38
В деле о смертельном ДТП в Харькове прокурор объявил обвинительный акт
Зайцева признала свою вину, Дронов вины не признал, но согласился давать показания
В Харькове прокурор огласил обвинительный акт по делу о ДТП на Сумской улице, в которой погибли шесть человек.
В деле о смертельном ДТП в Харькове прокурор объявил обвинительный акт Фото: соцсети
Радио Свобода сообщает, что во время заседания Киевского райсуда Харькова обвиняемая Елена Зайцева признала свою вину и гражданские иски, поданные потерпевшими.
 
Другой обвиняемый по этому делу, Геннадий Дронов, не признал вину и иски, но согласился давать показания.
 
Следующее судебное заседание назначено на 1 марта.
 
Как известно, 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людейНа пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.
 
За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева, сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.
 

Добавим, что подозреваемых в совершении смертельного ДТП в Харькове, в которой погибли 6 человек, обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

 

  • Подозреваемым в совершении смертельного ДТП в Харькове грозит от 5 до 10 лет тюрьмы
  • Зайцеву признают виновной в смертельном ДТП в Харькове, но с учетом смягчающих обстоятельств

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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