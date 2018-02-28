Радио Свобода сообщает, что во время заседания Киевского райсуда Харькова обвиняемая Елена Зайцева признала свою вину и гражданские иски, поданные потерпевшими.

Другой обвиняемый по этому делу, Геннадий Дронов, не признал вину и иски, но согласился давать показания.

Следующее судебное заседание назначено на 1 марта.

Как известно, 18 октября около 20:45 на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей . На пересечении Сумской и переулка Мечникова столкнулись автомобиль Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. После удара Lexus врезался в столб, перевернулся и вылетел на тротуар, где смял пешеходов. Погибли 6 человек и 5 были травмированы. Впоследствии одна из пострадавших скончалась в больнице.

За рулем Lexus находилась 20-летняя Елена Зайцева , сводная сестра люстрованого заместителя прокурора Черкасской области Дмитрия Зайцева и дочь известного харьковского бизнесмена Василия Зайцева. Известно, что девушку ранее трижды штрафовали за нарушение ПДД.