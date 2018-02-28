Украинец Александр Усик призвал не политизировать его будущий поединок против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии. Президент Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявлял, что хочет провести этот бой в Москве. Бой Усика и Гассиева запланировали на 11 мая в Саудовской Аравии Фото: EPA "Это было бы просто несправедливо – и все. При этом мне без разницы, где драться. Мне нужен бокс. Но они не перекупят ничего", – заверил Усик.Он назвал своего будущего соперника россиянина Мурата Гассиева "молодым воином" и "очень хорошим парнем". Украинец призвал не политизировать поединок."То, что кто-то хочет что-то раскачивать… Пускай качелю раскачает. Посадит своего кента и туда-сюда качает. Я детей своих так качаю. Сын говорит: "Еще-еще и повыше". Вот пусть друг друга на качели покачают. В зал пускай сходят, банку качнут нормально. Или кушают грецкие орехи и читают литературу, чтобы мозги свои прокачать", – посоветовал он.Финал WBSS, в котором встретятся Усик и Гассиев, запланировали на 11 мая. Победитель, завоевав четыре титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и обладателем трофея имени Мохаммеда Али.Президент Федерации бокса РФ Умар Кремлев заявлял, что хочет перекупить бой у саудитов и провести его в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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