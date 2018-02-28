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Усик уверен, что РФ не сможет перекупить его бой с Гассиевым у Саудовской Аравии
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28.02.2018 03:25
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Украинец Александр Усик призвал не политизировать его будущий
поединок против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной
боксерской суперсерии. Президент Федерации бокса РФ Умар Кремлев
заявлял, что хочет провести этот бой в Москве. Бой Усика и Гассиева
запланировали на 11 мая в Саудовской Аравии Фото: EPA "Это было бы
просто несправедливо – и все. При этом мне без разницы, где
драться. Мне нужен бокс. Но они не перекупят ничего", –
заверил Усик.Он назвал своего будущего соперника россиянина Мурата
Гассиева "молодым воином" и "очень хорошим парнем". Украинец
призвал не политизировать поединок."То, что кто-то хочет что-то
раскачивать… Пускай качелю раскачает. Посадит своего кента и
туда-сюда качает. Я детей своих так качаю. Сын говорит: "Еще-еще и
повыше". Вот пусть друг друга на качели покачают. В зал пускай
сходят, банку качнут нормально. Или кушают грецкие орехи и читают
литературу, чтобы мозги свои прокачать", – посоветовал
он.Финал WBSS, в котором встретятся Усик и
Гассиев, запланировали на 11 мая. Победитель, завоевав четыре
титула, станет абсолютным чемпионом в тяжелом весе и
обладателем трофея имени Мохаммеда Али.Президент Федерации бокса РФ
Умар Кремлев заявлял, что хочет перекупить бой у саудитов и
провести его в Москве.
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