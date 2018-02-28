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Замглавреда RTVI Котрикадзе о домогательствах депутата Госдумы Слуцкого: Попытался прислонить меня к стене и поцеловать
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28.02.2018 03:57
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Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе
рассказала, что в 2011 году депутат Государственной думы РФ от ЛДПР
Леонид Слуцкий домагался ее в своем кабинете. Котрикадзе: Я
вырвалась и убежала Фото: Katerina Kotrikadze / Facebook Котрикадзе
рассказала, что в 2011 году работала на одном из грузинских
телеканалов и договорилась об интервью с политиком. Слуцкий якобы
пригласил журналистку в свой офис, чтобы обсудить подробности
будущей беседы."Так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер
дверь, попытался прислонить меня к стене, как-то меня трогать и
целовать. Я вырвалась и убежала", – поведала
Котрикадзе.Журналистка заявила, что решила не рассказывать об этом
случае, чтобы избежать неприятностей."Мне было 26 лет. И тогда,
оказавшись в Москве перед таким странным поведением человека,
который мне казался очень солидным, мне было крайне трудно", –
призналась она.По словам Котрикадзе, с подобным поведением
сталкиваются многие журналисты в различных органах российской
власти."Об этом никогда не говорят вслух, поскольку мы понимаем,
что особого смысла в этом нет – ты только рискуешь навлечь на
себя оскорбления и обвинения во вранье", – пояснила
журналистка. 22 февраля три журналистки анонимно сообщили
телеканалу "Дождь" о сексуальных домогательствах со стороны
Слуцкого. Парламентарий отверг обвинения и пригрозил
телеканалу судебным иском. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский пообещал проверить информацию.
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