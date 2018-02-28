Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе рассказала, что в 2011 году депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Леонид Слуцкий домагался ее в своем кабинете. Котрикадзе: Я вырвалась и убежала Фото: Katerina Kotrikadze / Facebook Котрикадзе рассказала, что в 2011 году работала на одном из грузинских телеканалов и договорилась об интервью с политиком. Слуцкий якобы пригласил журналистку в свой офис, чтобы обсудить подробности будущей беседы."Так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь, попытался прислонить меня к стене, как-то меня трогать и целовать. Я вырвалась и убежала", – поведала Котрикадзе.Журналистка заявила, что решила не рассказывать об этом случае, чтобы избежать неприятностей."Мне было 26 лет. И тогда, оказавшись в Москве перед таким странным поведением человека, который мне казался очень солидным, мне было крайне трудно", – призналась она.По словам Котрикадзе, с подобным поведением сталкиваются многие журналисты в различных органах российской власти."Об этом никогда не говорят вслух, поскольку мы понимаем, что особого смысла в этом нет – ты только рискуешь навлечь на себя оскорбления и обвинения во вранье", – пояснила журналистка. 22 февраля три журналистки анонимно сообщили телеканалу "Дождь" о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого. Парламентарий отверг обвинения и пригрозил телеканалу судебным иском. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал проверить информацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что котрикадзе этом лдпр меня Теги: мир